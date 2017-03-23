Барнаул, 23 марта, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Алтайский медицинский кластер, который считается одним из крупнейших в России, в скором времени пополнится еще одним важным звеном. Речь идет о Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), который будет специализироваться на диагностике онкологических заболеваний. Его строительство начнется в Барнауле уже в апреле 2017 года и продлится несколько месяцев, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор КГБУЗ «Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Елена Вайгель. По ее словам, позитронно-эмиссионная томография — это та составная часть онкологии, без которой была бы немыслима точная и своевременная диагностика онкологических заболеваний. «Такие технологии позволяют корректировать и вести процесс лечения больного», — подчеркнула она.

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Операционная палата хирургического отделения КГБУЗ «Городская больница №5»

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Рентгеноперационная в КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул»

Как известно, Алтайский край остается в числе лидеров по заболеваемости и смертности от рака. В 2015 году Алтайкрайздрав извещал о том, что показатель смертности от злокачественных новообразований в регионе составлял 229,2 на 100 тысяч человек. Только за 8 месяцев 2016 года от новообразований умерли 3551 человек.

Читайте также: В Алтайском крае стали реже умирать

«Центр позитронно-эмиссионной томографии позволит нам выявлять метастазы и опухоли до их клинических проявлений. Пациенту уже при наличии подозрений на опухолевые образования — когда их еще не видят ни ультразвук, ни рентген, ни компьютерная томография — вводится радиоизотопный препарат, который прокрашивает ткани, поврежденные процессом опухоли, либо метастазы размером даже менее миллиметра, и они становятся заметными. Соответственно, появляется возможность точечно воздействовать на данный опухолевый процесс без хирургического вмешательства. Это и есть раздел ядерной медицины», — пояснил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.

Известно, что ПЭТ-центр будет построен на принципах государственно-частного партнерства и располагаться на площадке медицинского кластера Барнаула. Соглашение об этом подписано с Международным Институтом биологических систем.

«Кластерная модель развития регионального здравоохранения позволяет эффективно использовать ресурсы различных медицинских учреждений и способствует расширению спектра специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Диагностический, кадровый и лечебный потенциал каждой медицинской организации, входящей в кластер, взаимно дополняется и усиливается, что повышает конкурентоспособность оказываемых в нем медицинских услуг. Кластерное объединение позволило централизовать ряд дорогостоящих диагностических методик, а также вспомогательных хозяйственных служб, таких как приготовление пищи, стирка белья и утилизация медицинских отходов, что снижает себестоимость медицинских услуг», — подчеркнула алтайский министр здравоохранения Ирина Долгова.

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Операционные лечебно-диагностического корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера, суперсовременные операционные столы

По ее словам, ядро кластерного объединения, которое организовано и работает в нагорной части Барнаула, пока составляют шесть ведущих медицинских организаций региона: Алтайская краевая клиническая больница, Алтайский краевой онкологический диспансер, барнаульская городская больница №5, Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, перинатальный центр «ДАР» и Федеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Читайте также: Алтайские врачи выполнили уникальную операцию на кисти ребенка

«Все эти различные по профилям оказываемой медицинской помощи учреждения сконцентрированы практически в шаговой доступности друг от друга на территории уникального ленточного соснового бора в зоне абсолютной экологической чистоты. Ежегодно в лечебных учреждениях нагорного медицинского кластера пролечивается 90 тысяч пациентов, почти 40% из них — жители села; выполняется около пяти тысяч высокотехнологичных операций, что составляет половину от выполняемых в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в регионе», — пояснила Ирина Долгова. По ее словам, каждое из медицинских учреждений, входящих в состав кластера, уникально своими инновационными технологиями.

Читайте также: Алтайские врачи провели вторую в истории региона пересадку печени

«Так, с 2008 года на базе краевой клинической больницы одним из первых в Российской Федерации создан и функционирует региональный сосудистый центр, в котором оказывают высококвалифицированную специализированную помощь при всех видах патологии сосудов головного мозга, сердца и конечностей. Здесь проводятся малоинвазивные чрезкожные эдоваскулярные вмешательства с проведением баллонной пластики и стентирования сосудов, для удаления атеросклеротических бляшек и локального растворения тромбов при поражении коронарных и церебральных артерий. В учреждении производятся современные высокотехнологичные кардиохирургические вмешательства с целью коррекции врожденных пороков сердца и протезирования клапанов сердца с одновременными операциями на других органах в условиях искусственного кровообращения на «работающем» сердце при патологии аорты. В этой же больнице с 2013 года в отделении трансплантации органов и тканей осуществляется пересадка почек и печени, ведется подготовка к трансплантации сердца. Здесь же осуществляется ряд высокоспециализированных видов лечения мужского и женского бесплодия с проведением экстракорпорального оплодотворения», — отметила Ирина Долгова.

Читайте также: «Алтайские врачи готовы к трансплантации сердца»

Уникальными методиками и технологиями овладели также специалисты других учреждений кластера.

Как сообщила директор КГБУЗ «Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Елена Вайгель, в КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» работают пульмонологический и печеночный центры, в которых разработаны и успешно внедрены в медицинскую практику ряд уникальных методик хирургического лечения патологии легких и печени. Здесь же функционирует сомнологическая лаборатория, в которой используются современные методы диагностики и лечения расстройств сна.

«Раннее выявление и последующая коррекция некоторых видов нарушений сна позволяет существенно улучшить качество и продолжительность жизни пациентов, снизить частоту инсультов, предотвратить инфаркты и ожирение, стабилизировать повышенное артериальное давление», — подчеркнула Елена Вайгель.

По ее словам, в онкоцентре «Надежда» проводятся все современные виды специального лечения злокачественных новообразований, включая малоинвазивные хирургические методики и реконструктивно-пластические операции. Используются методики лучевого лечения с высокоточным воздействием на опухолевый процесс и максимальным сохранением здоровых органов и тканей, проводится комплексная химио-, гормоно, иммуно, биотерапия (генная терапия опухолей).

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вероника Скворцова на Алтае

В федеральном Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования выполняется весь спектр высокотехнологичных операций на опорно-двигательном аппарате, а также используется методика денситометрии с программой сканирования всего тела для выявления остеопороза и определения стадий его развития.

В краевом госпитале ветеранов войн создана нейрофизиологическая лаборатория, в которой проводятся инновационные специализированные исследования функций головного мозга, в том числе и основанных на биологической обратной связи. «Уникальными направлениями в деятельности госпиталя ветеранов войн являются оказание помощи пациентам пожилого и преклонного возрастов, а также комплексное специализированное реабилитационное лечение ветеранов боевых действий с заболеваниями нервной системы и нервно-психическими расстройствами, вызванными последствиями перенесенной боевой травмы. Специалистами госпиталя разработаны и внедрены реабилитационные программы, которые включают медикаментозное лечение, уникальные методы психической, физической, физиотерапевтической реабилитации, арт-терапия», — отметила Елена Вайгель.

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Алтайский край

С введением в регионе нового современного перинатального центра ДАР у медиков появилась возможность снизить уровень младенческой смертности в регионе.

«В настоящее время младенческая и материнская смертность и заболеваемость в основном определяется соматической патологией, поэтому очень часто беременным женщинам нужна высококвалифицированная помощь не только акушера-гинеколога, но и специалистов другого профиля. Поэтому оптимально, чтобы перинатальный центр был функционально увязан в единый комплекс с многопрофильной краевой клинической больницей», — отметила алтайский министр здравоохранения Ирина Долгова. Вместе с тем она напомнила, что среди 32 вновь создаваемых в стране центров ДАР является одним из самых крупных (190 коек стационара, двухсменный режим работы поликлинического отделения, 120 приемов в смену) и дорогостоящих проектов, но очень важных.

Читайте также: На Алтае открылся современный перинатальный центр «Дар»

«Создание современной структуры перинатального центра предусматривает возможность внедрения передовых технологий родовспоможения, таких как семейно-ориентированные роды, максимальное исключение контакта пациенток между собой (индивидуальные родильные залы, палаты-боксы мать и дитя), возможность без перевода в другие лечебные учреждения до месяца выхаживать детей с низкой и экстремально низкой массой тела. За счет особого размещения родильных залов, палат и операционных, а также за счет использования современных антибактериальных отделочных материалов и покрытий данный проект исключает необходимость ежегодного закрытия перинатального центра на санитарную обработку», — подчеркнула Елена Вайгель.

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Визит Ольги Голодец в Алтайский край

Говоря о техническом оснащении алтайского медкластера, Ирина Долгова отметила, что медицинские организации кластера располагают современным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять широкий спектр известных в настоящее время диагностических исследований.

«Здесь проводятся практически все высокоинформативные виды лучевой диагностики: компьютерной томографии на 64‑ и 128-срезовых мультиспиральных томографах, магнитно-резонансная томография, ультразвуковые и рентгеновские исследования на аппаратах экспертного класса. Сочетание современных лучевых и радиоизотопных методик, таких как однофотонная эмиссионная томография и трехмерное ультразвуковое сканирование с эластографией, позволяет, не прибегая к операции, дифференцировать злокачественные и доброкачественные опухоли и воспроизвести трехмерное изображение патологического образования», — подчеркнула Ирина Долгова. По ее словам, все медицинские организации кластера обладают полным набором видеоэндоскопического оборудования, которое используется как для диагностики, так и проведения оперативных вмешательств на внутренних органах и головном мозге.

«Современный комплекс дистанционной ударно-волновой литотрипсии с рентгеновским и ультразвуковым наведением позволяет разрушать даже крупные камни почек и мочеточников. Эндоскопические операции проводятся во всех хирургических отделениях медицинского кластера, а также амбулаторно, в дневных стационарах, в случаях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения за пациентом», — отметила алтайский министр здравоохранения Ирина Долгова. Она также напомнила, что все больницы кластера работают в системе обязательного медицинского страхования, имеют государственное задание на оказание медицинской помощи.

Напомним, летом 2014 года высокую оценку работе алтайского кластера дала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Операционная палата хирургического отделения КГБУЗ «Городская больница №5»

«Медицинский кластер в Алтайском крае работает на уровне мировых технологий. Здесь проводятся уникальные операции. К примеру, за прошлый год 150 детишек, больных церебральным параличом, встали на ноги, благодаря операциям в этом центре. За полтора года своего существования центр травматологии и эндопротезирования вышел на проектную мощность. Вы знаете, даже промышленные предприятия не всегда выходят на такие обороты», — заявила Ольга Голодец в ходе рабочей поездки на Алтай. А министр здравоохранения России Вероника Скворцова в августе 2015 года назвала алтайский кластер удивительным объектом. «…Создан удивительный кластер, где комфортно и приятно поправлять свое здоровье. Не случайно сюда приезжают лечиться и отдыхать не только жители Сибирского федерального округа, но и других достаточно далеких территорий нашей страны и зарубежных стран. Мы видим огромное будущее в развитии этого региона», — заявила министр.

Читайте также: В Барнауле построят сразу два медцентра

Как уже сообщало ИА REGNUM, о создании медицинских кластеров как неотъемлемой части кластерного подхода в инновационном развитии Алтайского края было заявлено губернатором Алтайского края Александром Карлиным в Совете Федерации еще в 2008 году, а впоследствии закреплено региональным законодательством. «Краевую клиническую больницу, которую я принял в незавершенном виде в 2005 году, мы достраивали за счет краевого бюджета. Оборудование для центра сосудистой хирургии получили в рамках национального проекта «Здоровье». Центр высоких технологий и перинатальный центр также построили на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Центр гемодиализа был оснащен оборудованием немецкой фирмы В. BRAUN на условиях государственно-частного партнерства», — заявил недавно губернатор в интервью агентству «ФедералПресс».

КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Отделение пренатальной диагностики КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр ДАР»

Инвестиции в создающийся центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) составят примерно 500 млн рублей. В новом высокотехнологичном медицинском центре будет создано порядка 30 рабочих мест. Предусматривается предоставление части услуг за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.