Алтай и «карта безумия»; промышленный рост; бюджет увеличен; крушение вертолета в Горном Алтае; вторая пересадка печени; пока снег не растает: обзор алтайских событий 14-22 февраля 2016 года

Светлана Шаповалова, , 14:01 — REGNUM

«ДАР» окошмаривания

Власти региона вновь прокомментировали информацию о якобы имеющих место нарушениях при открытии перинатального центра «ДАР» в Барнауле. Пояснив, что поэтапный ввод такого огромного медицинского учреждения, построенного с нуля всего за 2 года, закономерен. А в том, что «ДАР» столкнулся со сложностями при вводе в эксплуатацию, виновата совсем не алтайская сторона, 16 февраля сообщает ИД «Алтапресс» со ссылкой на вице-премьера правительства региона Надежду Капуру.

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«Не кошмарьте ситуацию. Говорят, что переезд страшнее пожара. Нельзя требовать все и сразу. Давайте дадим нашему центру время встать на ноги! Это будет корректнее по отношению и к мамочкам, и к сотрудникам», — заявила чиновница.

В статье «Алтапресса» не указывается, кого конкретно имела в виду чиновница, попросившая не «кошмарить», но речь, очевидно идет о группе СМИ, принадлежащих известному предприятию «Эвалар». Кампания с серией критических материалов, начавшаяся еще в 2016 году, только усилилась, — об этом писал не отличающийся особой любовью к региональным чиновникам сайт «Что делать?». Действительно, анализ публикаций региональной прессы показывает, что в течение всей недели не было и дня, чтобы «Сибирская медиагруппа» (СМГ), принадлежащая «Эвалару», не вещала о том, как все плохо в перинатальном центре, и какой «кошмар» творится в регионе.

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В качестве спикеров СМИ привлекают оппозицию или забытых политиков. Вот и 22 февраля ИА «ПолитСибРу» опубликовало интервью с первым губернатором Алтайского края — ставленником Чубайса — Владимиром Райфикештом. Несмотря на то, что он уже давно живет в Красноярском крае, судя по преамбуле к интервью, именно сейчас ему захотелось поговорить с алтайскими журналистами и высказать свою тревогу за Алтайский край.

«Я просто вижу, что, по-русски говоря, на Алтае хреново. Хреново. Уровень зарплат почти на 30 — 40 процентов ниже, чем в Красноярском крае. Но опять же, здесь есть большие производственные структуры: СУЭК, Роснефть, Красэнерго, МРСК, ФСК — там 40 тысяч самая маленькая зарплата. А в крае откуда это возьмётся?» — заявил Райфикешт. А тревожится он за своих родных. «Много родственников там осталось, и все сегодня отзываются о ситуации с недовольством, с сомнениями. Есть желание уехать в другие регионы, об этом говорят многие», — подчеркнул Райфикешт.

К этой кампании периодически подключаются федеральные СМИ, характер статей которых весьма схож с публикациями и сюжетами СМГ. Так, 21 и 9 февраля на сайте «Российской газеты» (РГ) статьи про «ДАР» опубликованы под авторством некоего Григория Иноземцева, который, судя по ссылке в статье, кроме как о перинатальном центре, написал в «РГ» всего 4 стати. И это притом что у этой газеты в Алтайском крае есть два собственных корреспондента. После таких публикаций СМИ «Эвалара» вновь производят материалы, информационным поводом для которых является публикация теперь уже в «федеральных СМИ».

Не забывают журналисты СМГ и о своих правах.

К примеру, 22 февраля сайт «Комсомольской правды» опубликовал новость о том, что редакция, не дождавшись ответа на запрос по перинатальному центру, обратилась с жалобой в прокуратуру на региональный Минздрав.

«Согласно закону, госучреждения обязаны дать ответ на запрос журналистов в течение семи дней. Однако ни спустя неделю, ни спустя две недели ничего не последовало. Поэтому мы приняли решение обратиться с жалобой в прокуратуру. Кстати, в настоящее время в Минздраве находятся еще несколько запросов от нашей редакции. Пока что ответы на них мы также не получили. Напрашивается вопрос — почему? Чиновникам есть, что скрывать?» — говорится в заявлении алтайской редакции «КП».

Между тем 14 февраля ИА «Амител», тоже со ссылкой на вице-премьера правительства региона Надежду Капуру, пишет о том, что алтайский центр — самый крупный и самый сложный объект, который когда-либо возводился в Алтайском крае. Его строительство велось 24 месяца в соответствии с жестким графиком, хотя для строительства менее емких и сложных перинатальных центров определены сроки в 37 месяцев.

По словам Надежды Капуруы, персональный центр хоть и не работает пока на полную мощность, но открыт с соблюдением графика и принимает пациентов, поскольку отвечает всем современным санитарным нормам и правилам, включая и особые требования к помещениям для новорожденных детей, а также технологиям их выхаживания. А продолжающиеся работы, по словам властей, никаким образом не влияют на безопасность работы с роженицами и новорожденными.

«С 19 декабря по 10 февраля в амбулаторных условиях проконсультирована 5121 пациентка. Выявлено 37 пороков развития плода и три хромосомные аномалии. Прервано две беременности по показаниям угрозы жизни матери и ребенку. Всего принято десять родов», — пишет ИА «Амител».

Вероятно, чтобы снизить репутационные издержки от «кампании по окошмариванию», «Эвалар» через свои СМИ «на правах рекламы» извещает о том, как замечательно развивается бизнес по производству БАД.

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В частности «Бийский рабочий» 16 марта написал о заслугах фармацевтической компании ЗАО «Эвалар» и о том, что она, на основании Приказа Министерства промышленности и торговли РФ, получила сертификат о соответствии требованиям российского GMP.

Алтай и «карта безумия»

В рейтинге регионов России по количеству психически больных на 100 тысяч человек населения Алтайский край признан лидером — самым неуравновешенным субъектом РФ. Такие данные 17 февраля со ссылкой на федеральное СМИ, Минздрав и Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского — приводили многие алтайские издания, в том числе — СМГ и ИА «Банкфакс».

"Судя по данным статистики, психическое здоровье хуже всего в удаленных регионах. Лидером, сильно опережающим другие субъекты, уже несколько лет является Алтайский край. Так, в регионе на 100 тысяч населения приходится 6365 обратившихся за психиатрической помощью. На втором месте — Чукотка (5172), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4592). В Республике Алтай ситуация на удивление относительно спокойная — регион занимает 61-е место с 2479 обратившимися на 100 тысяч населения», пишет ИА.

Промышленный рост

О значительном росте объемов промышленного производства в региона 15 февраля сообщило ИА «Амител» со ссылкой на региональное Минэкономразвития. По итогам января 2017 года, сводный индекс промышленного производства составил 118,5%. При этом отмечается, что наиболее существенные индексы производства (более чем в 1,5 раза) зафиксированы в производстве транспортных средств и оборудования; производстве машин и оборудования и производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Приводятся также данные о том, что за десятилетие — с 2006 по 2016 год — объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 61%. При этом среднероссийский показатель составил 18,5%.

Бюджет увеличен

О депутатах алтайского парламента, которые в ходе сессии приняли решение об увеличении бюджета региона-2017 сразу на 2,146 млрд рублей, сообщает 22 февраля «Алтайская правда».

Поясняется при этом, что поправки по увеличению, как доходной, так и и расходной части стали возможными в связи с получением федеральных субсидий по различным программам (1,508 млрд рублей) и межбюджетных трансфертов (637 млн рублей). Помимо этого серьезные средства будут направлены на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в школах — 327 млн рублей. На строительство и реконструкцию дорог к общественно значимым сельским объектам и к объектам сельскохозяйственного производства и переработки — 219 млн рублей.

Также дополнительное финансирование получит Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014—2017 и на период до 2020 года» получит дополнительное финансирование, и еще почти 20 млн выделено на реализацию партийных проектов «Единой России» «Городская среда» (11,7 млн рублей) и «Театры малых городов» (8,2 млн рублей).

Крушение вертолета в Горном Алтае

О ходе следствия, связанного с вертолетом Robinson Р-66, пропавшим в акватории Телецкого озера, сообщает 20 февраля сайт ИД «Алтапресс». В частности со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ отмечается, что органы организации воздушного движения не получали уведомление о полете 12 февраля вертолета Робинсон Р-66 в районе его предполагаемого места крушения.

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Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий: ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. Однако сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, в ходе допросов показали, что вертолет находился в исправном техническом состоянии.

Ранее сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили altapress.ru, что полет на кордон Кокши (откуда впоследствии взлетел вертолет) проходил в заповедной зоне, что является нарушением российского законодательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в момент полета на Robinson Р-66 находились: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин. Поиски продолжаются. Но в настоящее время известно только о найденном теле жены пилота и отдельных фрагментах вертолета.

Между тем 15 февраля ИА «Алтапресс» со ссылкой на очевидца — сотрудника Алтайского биосферного заповедника Сергея Усика — сообщил, что Анатолий Банных не хотел вылетать с кордона Кокши в непогоду, однако на этом настояла одна из пассажирок вертолета.

Усик в частности рассказал, что 12 февраля около 20.15 вертолет поднялся в воздух. Он летел с включенным прожектором. Вертолет пролетел примерно 800 метров на запад, но потом развернулся и полетел обратно. Однако потом снова развернулся на запад. На расстоянии около 1 километра от берега он начал резко снижаться.

«Раздался шлепок об воду, прожектор погас», — говорит Усик. По его словам, это произошло около 20.20, то есть спустя 5 минут после вылета.

Усик первым сообщил о ЧП руководству заповедника и правоохранительным органам. Однако из-за непогоды не получилось отправиться к месту крушения на лодке.

Вторая пересадка печени

О том, как алтайские врачи провели вторую в истории региона пересадку печени, 22 февраля сообщают «Вести-Алтай». В сюжете отмечается, что если первое вмешательство полгода назад алтайские хирурги делали в тандеме с новосибирскими коллегами, второе — только сами.

«Это требует большого опыта и мастерства. И мы, я надеюсь, будем этот опыт нарабатывать на операциях такого рода, как от погибшего человека. В такой ситуации чрезвычайно важно не навредить здоровому донору, поэтому мы очень осторожно высказываем свои проекты. Это, безусловно, стоит в наших планах», — пояснил заведующий отделением трансплантологии краевой клинической больницы Евгений Григоров.

«Вести» также выяснили, что в настоящее время в листе ожидания на такое вмешательство записаны 18 человек, и что донорские органы берут у умерших людей — в больнице своя программа посмертного донорства. «Органов, конечно, не хватает. В будущем хирурги освоят родственную пересадку. У донора берут фрагмент печени, до нужного объема она восстановится за полгода», — говорится в видеосюжете.

Пока снег не растает

Как известно, снега этой зимой Алтай получил в избытке, и это обстоятельство доставляет начало проблем для всех жителей региона. «Российская газета» 16 февраля приводит скандальное заявление главы Бийска Лидии Громогласовой, которая посоветовала всем недовольным «переехать туда, где зимы не бывает».

С такой эмоциональной речью она выступила на заседании городской Общественной палаты. «Сегодня каждый суслик — агроном: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной. Не знают только те, кто работает… Зима наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать», — цитируют местные издания выступление Лидии Громогласовой перед общественниками.

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