Москва, 23 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Российская валюта 23 марта на открытии торгов сумела немного укрепиться до 57,50, в основном, благодаря позитивной динамике нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После вчерашнего резкого обвала Brent к четырехмесячным минимумам, цены начали корректироваться и закрепились в районе 50,90. Очевидно, что рынки не готовы продавать нефть дальше и используют подобные обвалы для входа в рынок покупками на привлекательных уровнях.

Тем не менее, 23 марта вечером пара USD/RUB может вновь начать укрепление, теперь уже в связи с динамикой доллара США. Дело в том, что сегодня пройдет голосование в Конгрессе США по программе Obamacare. Это, фактически, лакмусовая бумажка позиций Трампа и дальнейших перспектив его проектов. Если закон пройдет, спрос на американские активы резко вырастет», — пояснила Афанасьева.

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«В таких условиях, пара USD/RUB будет двигаться в два этапа. В первой половине дня она может продолжить снижение в район 57,30, однако ближе к началу американской сессии рост возобновится. На позитивном решении возможно достижение отметки 58,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 23 марта Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара понизился на 0,05 рубля и составил 57,23 рубля. Курс евро опустился на 0,03 рубля и составил 61,73 рубля. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала до 59,56 рубля, что на 31,9 копейки.