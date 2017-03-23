Москва, 23 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Федеральной налоговой службой России утвержден приказ о дополнительных реквизитах фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию. Согласно приказу меняется форма и реквизиты кассового чека, сообщили в ФНС.

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Так, в дополнение к старым реквизитам кассового чека на новых кассовых чеках отражается номер фискального документа, фискальный признак документа, номер смены, порядковый номер за смену, вид налогообложения и др.

Также обязательным элементом кассового чека является QR-код, благодаря которому любой покупатель может проверить легальность осуществляемой покупки.

Утвержденный приказ направлен на регистрацию в Минюст РФ.

В рамках нового порядка применения контрольно-кассовой техники уже работают более 50 тысяч налогоплательщиков, зарегистрировавших более 160 тысяч онлайн-касс. Старый порядок прекратит своё действие 1 июля 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года в России изменились правила регистрации контрольно-кассовой техники: зарегистрировать ККТ с электронной контрольной лентой (ЭКЛЗ), как было до сих пор, нельзя.

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