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ФНС России с 1 февраля регистрирует только онлайн кассы

Экономика
К 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники

Москва, 1 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  С 1 февраля 2017 года в России изменились правила регистрации контрольно-кассовой техники: зарегистрировать ККТ с электронной контрольной лентой (ЭКЛЗ), как было до сих пор, больше нельзя, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Теперь на учет можно поставить только те аппараты, которые обеспечивают возможность онлайн передачи данных в Налоговую службу через операторов фискальных данных.

Перерегистрация контрольно-кассовой техники также производится по новым правилам. Основаниями для перерегистрации являются: смена адреса и места установки контрольно-кассовой техники, изменение наименования или ФИО пользователя, замена фискального накопителя, смена оператора фискальных данных, переход из автономного режима и др.

К 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники. Налогоплательщики, использующие патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению, перейдут на онлайн кассы с 1 июля 2018 года.

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