Екатеринбург, 23 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сметная стоимость строительства второй линии метрополитена составляет 90,7 млрд рублей. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Александр Комаров ИА REGNUM Вход на станцию «Геологическая» Екатеринбургского метрополитена

Он сообщил, что разработана концепция второй линии метрополитена состоящей из девяти новых станций и протяжённостью 10,6 километров. Он подчеркнул, что строительство второй линии возможно только с привлечением федеральных и региональных средств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство метрополитена велось в рамках государственной программы Свердловской области. Однако вскоре финансирование было сокращено, так как направленные на федеральный уровень заявки о софинансировании строительства получили отказы. Предполагалось привлечь более 41 млрд рублей до 2018 года, но в итоге уже в апреле 2015 года финансирование сократилось до 650 тыс. рублей. При этом речь шла о первом этапе строительства второй ветки метрополитена Екатеринбурга, который включал в себя четыре станции новой линии подземки.

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Тем не менее, городские и региональные власти не оставили идею продолжения строительства метрополитена в Екатеринбурге. Так, выступая с бюджетным посланием в октябре 2016 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству и депутатам Законодательного собрания проработать вопрос о привлечении частных инвестиций для продолжения строительства метрополитена. В частности было предложено проработать вопрос о выпуске региональных облигаций займа.

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В свою очередь, власти Екатеринбурга выделили средства для разработки сметно-проектной документации в надежде на то, что когда появятся источники финансирования, то можно будет немедленно приступить к строительству новой ветки.

В начале декабря 2016 года с предложением привлечь деньги горожан к строительству новой ветки метро выступил глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков. Он выступил с инициативой создать акционерное общество, которое будет привлекать средства граждан.

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А уже в конце 2016 года Евгений Куйвашев сообщил, что прорабатываются возможности реализации проекта с учетом частных инициатив в рамках механизмов государственно-частного партнерства. По его словам, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами и банками и С ними работают городские и областные власти.

Напомним, на сегодняшний день протяжённость линии метро в Екатеринбурге составляет 12,7 тыс. метров, и функционирует девять станций. Ежедневный пассажиропоток составляет порядка 150 тыс. человек. Впервые подземный поезд в городе перевёз пассажиров 27 апреля 1991 года.