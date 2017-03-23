Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге: фантазии и реальность
Екатеринбург, 23 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сметная стоимость строительства второй линии метрополитена составляет 90,7 млрд рублей. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Он сообщил, что разработана концепция второй линии метрополитена состоящей из девяти новых станций и протяжённостью 10,6 километров. Он подчеркнул, что строительство второй линии возможно только с привлечением федеральных и региональных средств.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство метрополитена велось в рамках государственной программы Свердловской области. Однако вскоре финансирование было сокращено, так как направленные на федеральный уровень заявки о софинансировании строительства получили отказы. Предполагалось привлечь более 41 млрд рублей до 2018 года, но в итоге уже в апреле 2015 года финансирование сократилось до 650 тыс. рублей. При этом речь шла о первом этапе строительства второй ветки метрополитена Екатеринбурга, который включал в себя четыре станции новой линии подземки.
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Тем не менее, городские и региональные власти не оставили идею продолжения строительства метрополитена в Екатеринбурге. Так, выступая с бюджетным посланием в октябре 2016 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству и депутатам Законодательного собрания проработать вопрос о привлечении частных инвестиций для продолжения строительства метрополитена. В частности было предложено проработать вопрос о выпуске региональных облигаций займа.
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В свою очередь, власти Екатеринбурга выделили средства для разработки сметно-проектной документации в надежде на то, что когда появятся источники финансирования, то можно будет немедленно приступить к строительству новой ветки.
В начале декабря 2016 года с предложением привлечь деньги горожан к строительству новой ветки метро выступил глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков. Он выступил с инициативой создать акционерное общество, которое будет привлекать средства граждан.
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А уже в конце 2016 года Евгений Куйвашев сообщил, что прорабатываются возможности реализации проекта с учетом частных инициатив в рамках механизмов государственно-частного партнерства. По его словам, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами и банками и С ними работают городские и областные власти.
Напомним, на сегодняшний день протяжённость линии метро в Екатеринбурге составляет 12,7 тыс. метров, и функционирует девять станций. Ежедневный пассажиропоток составляет порядка 150 тыс. человек. Впервые подземный поезд в городе перевёз пассажиров 27 апреля 1991 года.