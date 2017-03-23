Манила, 23 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Свободный доступ российских военных кораблей в территориальные воды Филиппин гарантирован Манилой, заявил 24 марта президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает агентство Bloomberg.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

По словам президента Филиппин, российские суда, уведомив Манилу, могут швартоваться у берегов этой страны.

Уточняется, что такими же правами в Филиппинах пользуется Китай.

Напомним, Дутерте заявлял о намерении сделать Филиппины союзником России в январе 2017 года. Это произошло во время посещения филиппинским президентом российского корабля «Адмирал Трибуц», заходившего в порт Манилы 6 января.

На судно вместе с Дутерте поднялся ряд официальных лиц, в том числе посол России на Филиппинах Игорь Ховаев.

В феврале 2017 года состоялись российско-филиппинские переговоры на уровне делегации Совета безопасности России и руководства Филиппин. Тема встречи — двусторонее военное и военно-техническое сотрудничество.