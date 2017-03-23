Дутерте предоставил кораблям ВМФ России свободный доступ в воды Филиппин
Манила, 23 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Свободный доступ российских военных кораблей в территориальные воды Филиппин гарантирован Манилой, заявил 24 марта президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает агентство Bloomberg.
По словам президента Филиппин, российские суда, уведомив Манилу, могут швартоваться у берегов этой страны.
Уточняется, что такими же правами в Филиппинах пользуется Китай.
Напомним, Дутерте заявлял о намерении сделать Филиппины союзником России в январе 2017 года. Это произошло во время посещения филиппинским президентом российского корабля «Адмирал Трибуц», заходившего в порт Манилы 6 января.
На судно вместе с Дутерте поднялся ряд официальных лиц, в том числе посол России на Филиппинах Игорь Ховаев.
В феврале 2017 года состоялись российско-филиппинские переговоры на уровне делегации Совета безопасности России и руководства Филиппин. Тема встречи — двусторонее военное и военно-техническое сотрудничество.