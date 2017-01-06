Президент Филиппин посетил российский фрегат «Адмирал Трибуц» в Маниле

Два российских корабля прибыли в столицу Филиппин с визитом доброй воли

Манила, , 13:59 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте поднялся на борт и осмотрел российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» в порту Манилы. Об этом сегодня, 6 января, сообщает телеканал RT со ссылкой на посольство Российской Федерации на Филиппинах.

Сообщается, что сегодня состоялся визит президента Филиппин на борт корабля «Адмирал Трибуц». Дутерте посетил корабль и осмотрел его. Вместе с филиппинским президентом были старший по походу, заместитель командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмирал Михайлов, а также посол России на Филиппинах Игорь Ховаев.

Напомним, два корабля ВМФ России прибыли в Манилу с недельным визитом доброй воли.