Ростов-на-Дону, 22 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Ростовскую транспортную компанию возглавила женщина. Руководить электротранспортом города-миллионника теперь будет Елена Дедова. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

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У Елены Дедовой за плечами трудовой стаж в должности заместителя директора департамента транспорта. Этот пост она занимала с 2007 по 2012 год.

Напомним, ранее Ростовскую транспортную компанию возглавлял Владимир Шкуденков. При нём предприятие нарастило многомиллионный долг перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию. Кабинет Шкуденков покинул 1 февраля по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным видом деятельности Ростовской транспортной компании является городской электрический транспорт. В феврале судебные приставы арестовали трамваи в Пролетарском районе донской столицы в счёт долга на сумму 10,5 млн рублей. Из этой суммы 7,5 млн рублей должны поступить в доход бюджета.

«Вопрос действительно актуальный. Он вызван большим долгом, который имеет МУП «Ростовская транспортная компания» за электроэнергию перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Но никакой критической ситуации не произошло, потому что все работает, ничего не арестовано и не остановлено. Подписано мировое соглашение с энергетиками, составлен график погашения задолженности, он четко выполняется», — сказал позже сити-менеджер Виталий Кушнарев.