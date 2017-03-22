Москва, 22 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным инициатива московских властей провести реновацию морально и технически устаревшего жилого фонда столицы породила среди жителей не только надежды на улучшение своих жилищных условий. Она также вызвала не беспочвенные опасения, что при реализации столь масштабного проекта их интересы соблюдены не будут, несмотря на заверения мэра Сергея Собянина в том, что проект реализуют исключительно в интересах граждан. Специально для ИА REGNUM свою оценку предложенного рядом парламентариев законопроекта дали эксперты НКО «Ассоциация владельцев недвижимости».

Дмитрий Буянов Regnum 1 Строительство ЖК. Москва

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В Государственную думу РФ внесен законопроект о предоставлении жильцам московских пятиэтажек новых квартир в рамках так называемой программы «реновации», одобренной президентом Владимиром Путиным.

Среди авторов законопроекта числятся правительство Москвы, депутаты от политических партий «Единая Россия» и ЛДПР, среди которых стоит упомянуть Геннадия Онищенко, Анатолия Выборного, Николая Гончара и Михаила Дегтярева. Внесенные ими поправки предлагают принять изменения в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные нормативно-правовые акты «в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ — городе федерального значения Москве».

Какие же многоквартирные дома попадают под снос согласно предлагаемому законопроекту?

В настоящий момент оформленный перечень, конечно же, еще не готов. Однако городские власти получают полномочия по своему усмотрению определять списки домов, подлежащих демонтажу. Причем включать в них могут не только пятиэтажки «первого периода индустриального домостроения», но и другие многоквартирные дома, находящиеся в границах территории реновации, являющиеся «аналогичными по своим конструктивным характеристикам». Последнее словосочетание авторами законодательной инициативы не расшифровывается.

Кроме того, предполагается, что на территориях, предназначенных для реновации, сносить будут не только жилые дома, но и «объекты капитального строительства, не являющиеся объектами жилищного строительства», если они будут являться помехой при реконструкции квартала.

Технически процедура переселения будет выглядеть следующим образом: собственникам квартир, находящимся в сносимом доме, местные власти направляют «письменное предложение о предоставлении нового жилья» и проект соглашения о переходе права собственности. Новая квартира должна быть «равнозначной» «сносимому» жилому помещению и находиться в границах того же или соседнего района, а для жителей Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов — в пределах округа. При этом под «равнозначным» понимается благоустроенное жилье, общая и жилая площадь которого соответствует прежней квартире и в котором столько же комнат. Стоит отметить, что количество предлагаемых вариантов новых жилых помещений не оговаривается в законопроекте.

Далее у жильца будет всего лишь 60 дней для заключения договора мены. В случае, когда по истечении этого срока собственник отказывается подписывать договор, чиновники получают право изымать жилое помещение, выселять жильца и регистрировать его по новому месту жительства в судебном порядке. Причем решение суда об удовлетворении требований, согласно нововведениям, подлежит «немедленному исполнению и может быть оспорено только в части равнозначности предоставляемого жилого помещения». Между тем оспаривание указанного акта в судах высшей инстанции не будет налагать мораторий для принудительного выселения и понуждения к заключению договора мены.

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Что касается собственников нежилых помещений, расположенных обычно на первых этажах, где обустраиваются небольшие кафе, магазины, — то их судьба остается еще более неопределенной. Законопроект также предлагает предоставлять предпринимателям «равнозначную» компенсацию в виде нежилых помещений, однако не приводится дополнительных пояснений, в каком районе будут располагаться их новые помещения.

Помимо этого, авторы законодательной инициативы предлагают осуществлять снос не только жилых домов, но и находящихся на данных территориях «объектов капитального строительства, не являющихся объектами жилищного строительства». О мерах компенсации или условиях размещения этих объектов в других районах Москвы в законопроекте ничего не сказано.

В целях реализации новой программы законодатели планируют создать Фонд содействия реновации жилого фонда в городе Москве, который фактически будет совмещать в себе функции заказчика, застройщика и органа власти. Так, ФСР предлагается разрешить осуществлять закупку товаров и услуг у единственного поставщика без проведения конкурса.

Помимо всего вышеперечисленного московские чиновники будут наделены рядом других экстраординарных полномочий. В частности, в кварталах, подлежащих реновации, представители власти смогут изменять высотность зданий, назначение земель и другие категории, установленные Правилами землепользования и застройки. Для ускоренного подключения домов к инфраструктуре на застраиваемых участках будет вводиться публичный сервитут. Наконец, предлагается разрешить отступление от федеральных технических регламентов, требований пожарной и санитарной безопасности.

Эксперты считают, что данный законопроект нуждается в серьезных доработках

Президент АВН («Ассоциация владельцев недвижимости») Владимир Капустин утверждает, что предлагаемая компенсация жилых помещений, основанная на критерии равнозначности с возможностью отселения в соседний район, является несправедливой: «Стоимость квадратного метра недвижимости, к примеру, около станции метро «Войковская» и в районе «Речного вокзала» сильно отличается». Эксперт полагает, что более правильным было бы оставить действующее в настоящий момент положение законодательства, согласно которому обмен жилых помещений при сносе многоквартирного дома происходит на основе их рыночной стоимости.

Владимир Капустин также указывает, что необходимо четко прописать компенсацию для собственников коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах: «Стоимость таких нежилых помещений зависит от трафика, местонахождения и прочих параметров. Совершенно невозможно устанавливать компенсацию, исходя лишь из одного единственного критерия равнозначности, не принимая во внимание рыночную стоимость объекта. У предпринимательского сообщества может вызвать реальную тревогу тот факт, что компенсационные нежилые помещения будут ниже в стоимости по отношению к их прежним объектам коммерческой недвижимости».

В свою очередь вице-президент АВН Гай Дилбарян обращает внимание на следующий факт: «Собственники квартир будут лишены гарантированной конституцией судебной защиты права частной собственности. В отличие от положений действующего в настоящий момент законодательства, оспаривать в процессуальном порядке факт принудительного переселения законопроект дозволять не будет. Право на подачу иска будет допустимо только в отношении равноценности предоставляемого жилого помещения».

Правозащитник также указывает, что московские власти наделяются слишком широкими полномочиями по смене функционального назначения земельного участка: «Немыслимо изменение функциональности земельного участка задним числом, как это предполагается авторами законодательной инициативы. Еще более странным выглядит возможность отступления от установленных федеральным законодательством технических и санитарных требований, направленных в сторону защиты жизни и здоровья жильцов многоквартирного дома. Таким образом, исключительные права, которые просят себе московские власти, не приемлемы с точки зрения общих принципов системы права».

Юрист АВН Станислав Дегтярев, усматривает неоправданное ужесточение процедуры переселения: «Действующее в настоящий момент законодательство предоставляет собственнику право отказаться от переселения вообще или выбрать денежную форму возмещения в случае сноса дома и не ограничивает его временными рамками для принятия решения о заключении договора перехода прав собственности. Настоящий законопроект лишает граждан возможности отказаться от переселения или получить выкуп за изымаемое жилое помещение. Ограниченный для раздумья срок в 60 дней напрямую обосновывается депутатами текущей экономической конъектурой, под которую недопустимо подгонять федеральное или местное законодательство».

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Примечательно, что глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отказалась участвовать в разработке данного законопроекта, указав, что многие его положения являются «крайне опасными».

Владимир Капустин подчеркивает, что авторы законодательной инициативы вступают в противоречие с поручением президента, который одобрил идею сноса пятиэтажек при одном условии: «Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало. Нужно и с жителями это все прорабатывать, делать все это прозрачно и показывать, что конкретно люди от реализации этих проектов выиграют».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта депутаты и члены Совфеда внесли в Госдуму, направленный на реализацию программы Москвы по расселению пятиэтажек законопроект. Инициатива направлена на создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.

Подробности читайте здесь: Кто, куда, в какие дома? Законопроект о сносе пятиэтажек внесен в Госдуму

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