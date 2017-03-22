Находка, Приморский край, 22 марта, 2017, 06:09 — ИА Регнум. В Дальневосточную региональную организацию РПСМ позвонил сирийский моряк с просьбой помочь своим коллегам и землякам, находящимся в порту Находка на борту теплохода «Искандер», которым греческий судовладелец не платит зарплату, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Сирийский моряк Абдул Карим Салман не случайно позвонил в Дальневосточную организацию РПСМ, узнав о попавших в беду земляках. Сам Абдул Карим уже обращался в Российский профсоюз за помощью и ему помогли. В августе 2016 года Абдул и двое его земляков, моряков сухогруза «Antoine» (флаг Мальта, судовладелец греческая компания), в порту Находка обратились в РПСМ с просьбой помочь им получить с судовладельца долг по зарплате и о репатриации на родину. Греческий судовладелец полгода не платил морякам положенные деньги. Моряки отказывались выходить в следующий рейс до полного погашения долга. После того, как инспекторы РПСМ провели проверку судна и обратились в прессу, судовладелец заявил, что из-за военных действий в Сирии счета моряков заблокированы, деньги поступают в Ливан, а оттуда, якобы, передаются семьям членов экипажей. Однако инспекторы РПСМ выяснили, что деньги не переводились — капитан судна даже не смог предоставить платежных ведомостей. Инспекторы профсоюза заставили судовладельца перечислить заработную плату морякам в полном объеме на новые счета, предупредив, что в противном случае теплоход будет арестован. Зарплату моряки получили немедленно.

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На этот раз, находясь вдали от российских берегов, сирийский моряк Абдул Карим Салман, узнав о бедственном положении своих земляков с греческого теплохода «Искандер», сразу позвонил председателю Дальневосточной организации РПСМ Николаю Суханову: «Помогите!».

«Мы немедленно организовали инспекционную проверку судна, все, о чем говорил Абдул Карим, подтвердили моряки. Мы поставили в известность портовые власти, а судовладельца, греческую компанию «Chekka Shipping SA» уведомили, что в случае, если зарплата морякам не будет выплачена немедленно, судно отправится под арест. Сейчас долги экипажу выплачены», — сообщил Николай Суханов.

К этому следует добавить, что Российский профсоюз моряков является аффилированным членом Международного профсоюза транспортных рабочих (ITF), что позволяет морякам — членам ITF из любой страны мира обращаться за помощью. В свою очередь, российские моряки — члены РПСМ могут обратиться за помощью в ITF в портах других государств. В частности, экипаж сахалинского «Николая Касаткина» смог получить долги по зарплате от нерадивого судовладельца — сахалинского ООО «Парус» — именно благодаря помощи отделению ITF в Амстердаме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошел Совет РПСМ, на котором региональные профсоюзные лидеры обсудили проблемы реализации Конвенции о труде в морском судоходстве в России. С января 2017 года, согласно поправкам к Конвенции, на каждом судне должно быть в наличии страховое свидетельство, подтверждающее платежеспособность судовладельца.