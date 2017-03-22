Берлин, 23 марта, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Перечень глобальных угроз общеизвестен. Терроризм, экономический кризис, эпидемии… За пределами этого списка есть целая группа проблем, имеющих огромное значение. Однако о них почти не говорят в СМИ, а ведь именно эти так называемые психологические проблемы и есть корень всех остальных, считает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Müller-May Фромм за работой

Обычное место психологии в нынешней жизни таково: популярность ее в массах не находит связи с окружающей общественной действительностью, а погружает интересующегося в «личное совершенствование», обещая ему «рост», не связанный с возможностью обретения нового, а не навязанного извне смысла.

Всеобъемлющее общество потребления сводит человеческие отношения к простым техническим инструкциям, оставляя за бортом собственно личностное. Люди, следующие такой линии поведения, постепенно становятся подобием механизмов, обладающих ограниченных числом несложных программ. Личное исчезает даже из взаимоотношений полов. Развитие отношений после достижения простого биологического результата не предусмотрено, программа как бы заканчивается строкой «повторить необходимое количество раз».

Такая же судьба постигает и остальные стороны жизни человека, будь то работа, дружба или отдых. Внутренним ощущением такой автоматизации становятся нарастающая скука и никчемность. А развитие технологий не приносит счастья, только увеличивая риск использования их в опасных целях. Психологическая безграмотность общества увеличивает этот риск многократно.

Человечество кажется обреченным. Но так ли это? Решению этих проблем посвятил свою жизнь один из величайших психологов ХХ века Эрих Фромм.

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