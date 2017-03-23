Москва, 23 марта, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Появление так называемых «групп смерти» — подростковых пабликов в соцсетях, кураторы которых намеренно доводят участников до самоубийства, — вызывает все большую тревогу. И действительно, проблема гораздо шире, чем появление деструктивного сообщества в популярной сети: эти группы индуцировали быстро распространяющуюся, обрастающую вариациями моду на суицидальные игры.

Модест Колеров ИА REGNUM Жизнь

По многим признакам «группы смерти» похожи на секты. Прежде всего, их роднят используемые методики подавления личности, грубого манипулирования, создания психологической зависимости. У «групп смерти», как и у сект, есть своя идеология, которая выражается в романтизации смерти, в формировании эстетики самоубийства. Суицид начинает представляться не как акт лишения жизни единственного незаменимого человека — самого себя, а как героический шаг к настоящему существованию. Насильственная смерть в такой идеологии окружена ореолом прекрасного поступка, на который решаются красивые, сильные юноши и девушки. Такие, на которых очень хочется быть похожим. И если здравая реакция на смерть подростка — шок от того, что жизнь оборвалась, то в «группах смерти» это — взятие самого себя на слабо: «Она смогла — а я что, хуже?»

«Группы смерти» не предлагают запутавшемуся и отчаявшемуся подростку конструктивных способов решения затянувших его проблем, они показывают один метод выхода из ситуации и представляют его не просто эффективным, но эффектным и заслуживающим последующей героизации шагом «избранных».

Многое и отличает «группы смерти» от сект, но эти отличия, по сути, не меняют главного — стойкого ощущения, что деятельность групп, по сути своей, не доведение до суицида, а способ убийства человека. Так зачем одни играют в эти игры, а другие — их курируют? Что движет людьми, если привычный мотив — жажда наживы — исключается из уравнения?

Подробнее читайте здесь: «Анатомия синих китов»

Читайте сюжет ИА REGNUM: Борьба с суицидальной информацией в интернете