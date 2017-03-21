Москва, 21 марта, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Требование отставок в Минстрое РФ связано с проведением «антинародной политики». В первую очередь, это касается программы капитального ремонта многоквартирных домов, которая не была доработана и осталась «сырой», а также программы переселения из ветхого и аварийного жилья. «Министерство развернуло антинародную политику. Значит, люди, ответственные за это, должны понести наказание, вплоть до отставки», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы, член фракции «Справедливой России» Олег Николаев, комментируя призыв Сергея Миронова признать неудовлетворительной работу Минстроя и принять соответствующие кадровые решения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор средств на капремонт

Парламентарий пояснил, что возникло «очень много проблем именно в части реализации программы капремонта», которая «не решает главных задач». «Изначально мы были против как на федеральном, так и на региональном уровне. И считаем, что программа такой же сырой и осталась», — сказал Олег Николаев.

Депутат подчеркнул, что внедряя программу капитального ремонта, государство при этом не выполнило своих обязательств по ремонту жилья. Напомним, год назад Конституционный суд вынес решение, которым обязал доработать законодательство по капремонту. В частности решить проблему выполнения старых обязательств государства по капитальному ремонту домов, которые требовали этого на момент начала приватизации. «Главная проблема в том, что государство не выполнило, прежде всего, своих собственных обязательств. На это указал и Конституционный суд», — напомнил справоросс.

Олег Николаев также акцентировал внимание на том, что собственник должен нести ответственность только за своё жилье. «Где живу, то и ремонтирую. Это реализуется, прежде всего, через спецсчёт. К сожалению, как показывает практика большинства регионов, этим инструментом воспользовалось минимальное количество многоквартирных домов. В основном административным методом «загнали» средства в общий котёл. В результате, с одной стороны, идёт обесценивание денег. С другой стороны: в краткосрочную программу капремонта входят сначала дома, которые находятся в менее удовлетворительном состоянии, то есть, как правило, это самое жильё, которое государство должно было отремонтировать до начала приватизации. Государство должно показывать пример населению, но этого не происходит. Теперь на ремонт жилья деньги берутся из общего котла».

«И третий момент. В принципе, в законе эта норма есть, но это «спящая» норма: она предполагает, что при сборе средств на капремонт жители могут установить минимальный размер суммы, при достижении которого сбор прекращается до проведения ремонта. Сейчас это пожизненный получается налог на капитальный ремонт», — говорит Олег Николаев.

Справоросс подчеркнул, что данные моменты «изначально нас категорически не устраивали», и «мы на это указали». «Нас не услышали. Соответственно, раз таким образом министерство развернуло антинародную политику — значит, люди, ответственные за это, должны понести наказание, в том числе через отставки. Тем более что сама тактика капитального ремонта на сегодняшний день показывает, что очень много фактов, когда эти деньги используются, мягко говоря, неэффективно. Это и в Чувашии есть», — сказал депутат Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал коллег из других оппозиционных партий подготовить совместное обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с требованием признать неудовлетворительной реализацию программы капремонта многоквартирных домов и принять в связи с этим необходимые кадровые решения в профильном министерстве. По мнению лидера фракции справороссов, региональные программы формируются «по необъективным критериям», «многие дома, требующие капремонта «еще вчера», продолжают пополнять аварийный фонд», «качество капремонта в регионах крайне неудовлетворительное, собранные с населения средства осваиваются неэффективно».

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Стоит отметить, что все последние проекты Минстроя РФ по обязательным взносам на капремонт или ОДН вызвали в регионах волну народного возмущения и протест. Даже в спокойных регионах люди массово выходят на митинги, добавляя головную боль губернаторам. Между тем Минстрой РФ дистанцируется от порождённых проблем, кивая на нерасторопность регионов и виня их во всех грехах. Так, в феврале 2017 года заместитель министра Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Самарская область — на 35%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкальский край — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%.

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В качестве примера стоит привести данные по Чувашии. По сведениям республиканского «Фонда капремонта», в республике в конце 2016 года были начаты работы по реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год: запланировано проведение капитального ремонта в 273 многоквартирном доме общей площадью 765,84 тыс. кв. м, в которых проживает 33,6 тыс. человек. Общий объем финансирования указанного краткосрочного плана составляет 887,9 млн рублей. За период с декабря 2014 года по 31 января 2017 года, согласно представленным данным, собираемость за капремонт (в «общий котёл») составила 73%: начислено 1,748 млрд рублей — собрано 1,283 млрд рублей.