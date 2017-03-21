Краснодар, 21 марта, 2017, 13:38 — ИА Регнум. В Сочи сотрудники горводоканала устраняют очередную коммунальную аварию. На этот раз поврежден водовод по улице Армавирской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Сочиводоканала» 21 марта, трубу прорвало на территории пансионата «Дружба».

Sochivodokanal.ru Сети водоотведения

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4,5 тыс. жителей Сочи остались без воды

В настоящее время без холодного водоснабжения остались жители сёл Волковка и Альтмец. Также в зону отключения попали городская больница №5 и детский сад.

В водоканале уточнили, что к социально значимым объектам осуществляется подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы продлятся ориентировочно до 17:00. По информации краевого ГУ МЧС, краны стали сухими в домах почти 2750 человек.

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Добавим, что прорыв на водоводе коммунальщики устраняли и накануне. Без воды из-за аварии с утра 20 марта остались улицы Верхнехобзинская, Нижнехобзинская, Магнитогорская, поселок Нижнее Лоо, школа, детский сад и котельная. Без воды жителям Сочи пришлось просидеть четыре часа.

Коммунальные аварии на сетях водоотведения для Сочи уже стали привычным дело. Однако, как заявляют в «Сочиводоканале», в городе ведётся модернизация крупных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Так, за период с 2007 по 2015 годы общая сумма средств, вложенных ООО «Сочиводоканал» и АО «Евразийский» в ремонт, реконструкцию, модернизацию и новое строительство сетей и других объектов водоснабжения и водоотведения Олимпийской столицы составила 4,9 миллиарда рублей. Было построено и реконструировано 152,5 км водопроводных сетей, 54,9 км сетей водоотведения, а также около 4 тысяч прочих объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Сумма инвестиций, которые намечено вложить в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства Сочи в 2016—2017 году, превышает 1,6 млрд рублей.