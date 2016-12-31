4,5 тыс. жителей Сочи остались без воды

Сочи, Краснодарский край, , 12:41 — REGNUM Около 4,5 тыс. жителей Сочи остались без водоснабжения утром 31 декабря. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Причиной стала авария на участке водовода.

В результате аварии от водоснабжения отключены дома по девяти улицам — это Сухумское шоссе, ул. Краснополянская, ул. Красных партизан, ул. Адлерская, ул. Кипарисовая, ул. Шоссейная, ул. Речей видный, ул. Туренко, ул. Малоахунский проезд.

Всего в зоне отключения оказались 4,5 тыс. жителей, а также третья городская больница. Как сообщается, больница обеспечена запасом воды, в случае необходимости воду обещает подвозить «Сочи водоканал».

Сейчас на месте аварии работает бригада коммунальщиков. Завершить работы специалисты обещают к 17:00 31 декабря.

Отметим, это вторая авария на сетях водоснабжения в Сочи за последние несколько дней: 29 и 30 декабря коммунальщики проводили аварийно-восстановительные работы еще на одном участке, по ул. Пластунская, в районе АЗС «Волга». Тогда без воды остались жители 15 улиц.