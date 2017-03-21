Новосибирск, 21 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 21 марта, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Новосибирск. Глава военного ведомства проинспектирует дислоцированные в регионе воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны РФ.

Техника РВСН

Шойгу проверит, как идет перевооружение Новосибирской дивизии РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс пятого поколения «Ярс».

Министр обороны заслушает командующего РВСН генерал — полковника Сергея Каракаева о состоянии боевой готовности ракетной армии, которая базируется в Сибирском регионе.

Будут рассмотрены результаты выполнения плана деятельности этого воинского объединения до 2020 года.

Также Шойгу проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

Читайте также: Гособоронзаказ по поставкам ракетных комплексов «Ярс» — под угрозой — СМИКак сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в РВСН будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится в два раза (на 50%).

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