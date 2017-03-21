Правительство РФ одобрило создание нацпарка «Сенгилеевские горы»
Москва, 21 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Правительство России одобрило создание национального парка «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области, сообщается на сайте правительства РФ.
Цель создания нацпрака — сохранение уникальных лесных и степных природных комплексов Среднего Поволжья на меловых Сенгилеевских горах.
Нацпарк «Сенгилеевские горы» займет территорию общей площадью 43 697 га на землях лесного фонда (около 92% территории национального парка) и земельных участках других собственников и пользователей.
На территории национального парка зарегистрировано более 80 видов грибов и более 800 видов растений, обитают более 50 видов млекопитающих, более 140 видов птиц, 17 видов земноводных и пресмыкающихся, около 1500 видов насекомых, в водоёмах — около 30 видов рыб.
При этом ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красные книги России и Ульяновской области в целом.
Большую ценность представляет культурно-историческое наследие, связанное с существованием на этой территории государства Волжская Булгария (Х-ХIII вв.), — многочисленные городища, селища, курганные группы и могильники.
Принятое решение создаёт правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории национального парка «Сенгилеевские горы».
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