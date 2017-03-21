Якутск, 21 марта, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Якутский городской суд отказался пересмотреть своё решение о признании незаконным бездействия Госсобрания Якутии, отказавшегося лишить мандата депутата на постоянной основе за ведение предпринимательской деятельности. Речь идёт о председателе комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Викторе Фёдорове.

George Hodan Суд

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, основанием для отстранения парламентария от исполнения обязанностей послужило то, что он является учредителем ряда коммерческих организаций, принимает участие в их управлении и получает доход от предпринимательской деятельности, при этом осуществляя свою депутатскую деятельность на постоянной основе.

Читайте также: Депутаты Якутии отказались лишить мандата судимого за взятку коллегу

По результатам проверки прокуратура ещё в ноябре 2016 года потребовала, чтобы Госсобрание республики лишило Виктора Фёдорова мандата из-за конфликта интересов, однако депутаты этого не сделали. Надзорное ведомство обратилось в Якутский городской суд с просьбой признать бездействие парламента республики незаконным и обязать его отстранить депутата. Иск был удовлетворён в полном объёме и оставлен без изменения Верховным судом республики. Несмотря на это, Виктор Фёдоров продолжает оставаться депутатом Госсобрания Якутии, и в марте 2017 года попросил суд пересмотреть решение по новым обстоятельствам, а именно в ключе изменения регламента Госсобрания по рассмотрению актов прокурорского реагирования. Однако этот довод суд весомым не счёл и в пересмотре дела отказал. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что, по мнению Виктора Фёдорова, мандата его пытаются лишить незаконно. «Не существует правовых оснований для отрешения от должности народного депутата. Если вы помните, был прецедент, когда от подобной должности в Госдуме отстранили Гудкова-старшего (экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков — прим. ИА REGNUM ) по статье «управление коммерческим имуществом». Это прописано в федеральном законе касательно депутатов Госдумы, по региональным депутатам такого закона нет», — заявлял он ЯСИА в ноябре 2016. «Вероятно, это давление. Кто-то, кому это выгодно, начинает использовать силовой фактор», — прокомментировал также депутат возможные причины отстранить его от должности.

Читайте также: Депутаты Якутии пошли против прокуратуры

Как сообщало ИА REGNUM, представители парламента Якутии уже несколько раз отказывались принимать решения об отстранении депутатов по тем или иным причинам. Так, в октябре 2016 года такое решение они отказались принять в отношении осуждённого условно за превышение полномочий народного избранника Юрия Михайлова. «Если мы сейчас примем решение по этому постановлению, в любую из наших дверей могу постучаться завтра», — комментировал тогда свою позицию депутат и по совместительству руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Ноговицын. В итоге Михайлов всё же написал заявление о добровольной сдаче мандата.

А на заседании республиканского Госсобрания 28 февраля депутаты единогласно отказались выгонять из парламента за нарушение срока сдачи декларации Егора Жиркова. Сам депутат тогда подчёркивал, что хоть и не вовремя, но отчитался о доходах, а также сообщал, что у него были уважительные причины — он 5,5 месяцев пребывал в арабских странах. Народный избранник также обещал впредь предоставлять декларации своевременно.