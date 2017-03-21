Париж, 21 марта, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон считает необходимым избежать сближения Парижа с Москвой. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов, транслировавшихся телеканалом TF1.

Ministère de l'Economie et des Finances français Бывший министр экономики Эммануэль Макрон

«У нас долгая история с США, мы вместе строили мир на планете… Но сегодня я хочу предложить больше независимости», — сказал Эммануэль Макрон.

При этом он подчеркнул, что такая политика не подразумевает сближения с президентом России Владимиром Путиным. «Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой», — сказал кандидат в президенты Франции.

Напомним, вечером 20 марта состоялись первые предвыборные дебаты во Франции. Помимо экс-министра экономики Эммануэля Макрона, в них принимали участие лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, экс-премьер и лидер партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, а также кандидаты от Социалистической партии и Левой партии Бенуа Амон и Жан-Люк Меланшон.

Всего в президентских выборах во Франции, первый тур которых назначен на 23 апреля, примут участие одиннадцать кандидатов.

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