Ростов-на-Дону, 20 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. На счета угольщиков Ростовской области, трудившихся на предприятиях группы компаний «Кингкоул», продолжают поступать средства в счёт погашения долгов по зарплате. По-прежнему прогноз региональных властей оптимистичен — 1 июля 2017 года вопрос будет закрыт. Как уточнили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона, выплаты производятся в соответствии с «дорожной картой».

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В марте гуковским горнякам было направлено 594 выплаты на сумму 7,4 млн рублей. Начиная с августа 2016 года, шахёрам было выплачено 178,4 млн рублей. Причем, перед работниками некоторых предприятий долг был погашен полностью.

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Напомним, мартовский транш начали выплачивать 13 марта после подготовки очередных списков и сверки счетов. Этим процессом занимается ОАО «Региональная корпорация развития» вместе с конкурсными управляющими предприятий, входящих в состав обанкротившейся компании ООО «Кингкоул». За это время средства перечислены шахтёрам ОАО «Замчаловский антрацит».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Региональная корпорация развития» перечисляет шахтёрам заёмные средства в счет погашения долгов по зарплате с 25 августа 2016 года. Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек.

В феврале этого года было заявлено, что выплаты угольщикам будут производиться за счёт заёмных средств и средств, поступивших от продажи имущества «Кингкоула». В частности, ежемесячно будут выделяться 50 млн рублей.

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