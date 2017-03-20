Ереван, 20 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Порядка 30 блогеров из ряда стран принимают участие в стартовавшем 20 марта международном форуме блогеров в Нагорном Карабахе.

Блог Антона Носика По дороге в Арцах

Среди участников блогеры из России (Антон Носик и Александр Алимов), Алжира (Тарик Хафед), Гилад Халперн (Израиль), а также из Белоруссии, Украины, Чехии, Италии, Франции и других стран.

Интерес сетевой братии к Республике Арцах возник после того, как в Минске в декабре 2016 года был арестован и в феврале текущего экстрадирован в Баку блогер Александр Лапшин (Puerrtto), который обвиняется властями Азербайджана в незаконном пребывании на территории Азербайджана, в частности, Нагорного Карабаха в 2011—2012 гг.

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Trend.az Экстрадиция Лапшина в Баку

По этому поводу один из участников форума Антон Носик написал в своем блоге накануне поездки в Арцах: «Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает… Нынешняя дремучая, клептократическая семейная диктатура, где людоеда Рамиля Сафарова считают национальным героем, а блогера Лапшина — опасным государственным преступником, ничем не заслужила, чтобы я учитывал ее мнение о «правильных» границах».

Участники форума провели встречи с представителями властей республики, а также общественности, посетили достопримечательности непризнанной республики.

Поездку в Республику Арцах блогеры в свойственной им манере озаглавили хештегом #blacklistparty. Имеется ввиду черный список МИД Азербайджана, куда включаются все более-менее известные личности, посетившие Арцах.