Понедельник, 13 Февраля 2017 года
14:23:25 МСК

Amnesty International: Лапшину в Азербайджане грозят пытки

Политика
Правозащитники также подчеркивает, что, экстрадировав Лапшина, власти Белоруссии нарушили свои обязательства по международному законодательству о правах человека
Иллюстрация: Trend.az

Лондон, 13 февраля 2017, 14:19 — REGNUM  Блогеру Александру Лапшину в Азербайджане грозят пытки, плохое обращение и несправедливый суд, говорится в заявлении международной правозащитной организация Amnesty International.

Международная организация также осудила экстрадицию блогера из Белоруссии в Азербайджан и потребовала от азербайджанских властей его немедленного освобождения

По убеждению правозащитников, уголовное преследование против него должно быть прекращено, а экстрадиция блогера и предъявленные ему обвинения связаны в первую очередь с его публикациями.

«Amnesty International неизвестны другие случаи обращений азербайджанских властей с требованием об экстрадиции лиц за посещение ими Нагорного Карабаха без их разрешения. Однако есть много людей, которые посетили эту территорию без разрешения азербайджанских властей и оказались в «черном списке» Азербайджана», — говорится в заявлении, опубликованное на сайте организации.

Правозащитники также подчеркивает, что, экстрадировав Лапшина, власти Белоруссии нарушили свои обязательства по международному законодательству о правах человека.

Ранее родственники Лапшина также высказывали опасения, что блогеру в Азербайджане угрожает опасность, он может быть подвергнут пыткам и плохому обращению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана. Лапшин был экстрадирован в Азербайджан 7 февраля. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

На пресс-конференции в Минске 3 февраля президент Александр Лукашенко заявил, что Азербайджан обратился за экстрадицией не к Белоруссии, а в Интерпол. Слова главы государства опровергли как в Интерполе, так и в геннпрокуратуре Белоруссии.

«Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск», — сообщил представитель генеральной прокуратуры Белоруссии.

Позже стало известно, что с запросом об экстрадиции Александра Лапшина Азербайджан обращался не только к Белоруссии, но и к Украине, получив, однако, отказ от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина отказала Азербайджану в выдаче Александра Лапшина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
Главное сегодня
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Якутяне сказали «нет» масштабным перевозкам радиоактивных элементов
ЯкутскРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Валерий РокотовЗаговор против Рождества
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Путин, Медведев, даже Аллах: глава Дагестана о «парадоксе Абдулатипова»
МахачкалаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Михаил Нейжмаков«Ослабленные» губернаторы уязвимы
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
ещё главное