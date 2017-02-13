Amnesty International: Лапшину в Азербайджане грозят пытки

Правозащитники также подчеркивает, что, экстрадировав Лапшина, власти Белоруссии нарушили свои обязательства по международному законодательству о правах человека

Лондон, , 14:19 — REGNUM Блогеру Александру Лапшину в Азербайджане грозят пытки, плохое обращение и несправедливый суд, говорится в заявлении международной правозащитной организация Amnesty International.

Международная организация также осудила экстрадицию блогера из Белоруссии в Азербайджан и потребовала от азербайджанских властей его немедленного освобождения

По убеждению правозащитников, уголовное преследование против него должно быть прекращено, а экстрадиция блогера и предъявленные ему обвинения связаны в первую очередь с его публикациями.

«Amnesty International неизвестны другие случаи обращений азербайджанских властей с требованием об экстрадиции лиц за посещение ими Нагорного Карабаха без их разрешения. Однако есть много людей, которые посетили эту территорию без разрешения азербайджанских властей и оказались в «черном списке» Азербайджана», — говорится в заявлении, опубликованное на сайте организации.

Правозащитники также подчеркивает, что, экстрадировав Лапшина, власти Белоруссии нарушили свои обязательства по международному законодательству о правах человека.

Ранее родственники Лапшина также высказывали опасения, что блогеру в Азербайджане угрожает опасность, он может быть подвергнут пыткам и плохому обращению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана. Лапшин был экстрадирован в Азербайджан 7 февраля. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

На пресс-конференции в Минске 3 февраля президент Александр Лукашенко заявил, что Азербайджан обратился за экстрадицией не к Белоруссии, а в Интерпол. Слова главы государства опровергли как в Интерполе, так и в геннпрокуратуре Белоруссии.

«Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск», — сообщил представитель генеральной прокуратуры Белоруссии.

Позже стало известно, что с запросом об экстрадиции Александра Лапшина Азербайджан обращался не только к Белоруссии, но и к Украине, получив, однако, отказ от министра внутренних дел Арсена Авакова.

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