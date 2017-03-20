Токио, 20 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Власти Японии выступают против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и развертывания там ракет класса «земля-корабль». Об этом, как передает НТВ, сообщила министр обороны Японии Томоми Инада.

gekiyaku.com Южные Курилы

«Министр обороны Японии Томоми Инада на двусторонней встрече в Токио с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и развертывания там ракет класса «земля — корабль», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта министр обороны РФ генерал армии Серей Шойгу прибыл в Токио для участия во втором раунде российско-японских переговоров в формате «2+2».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2017 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что уже в текущем году на Курильских островах будет размещена общевойсковая дивизия. Власти Японии, которые продолжают считать южные Курилы своей территорией, направили Российской Федерации официальный протест.

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