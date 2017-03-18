Нант, Франция, 18 марта, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Нант» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» в матче тридцатого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 18 марта на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Эмилиано Сала, у гостей мяч забил полузащитник Жан-Мишель Сери.

После тридцати матчей в чемпионате Франции «Нант» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Клуб «Ницца», набравший 64 балла, находится на третьей позиции.

Чемпионат Франции. 30-й тур

«Нант» (Нант) — «Ницца» (Ницца) — 1:1 (1:1).

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