Минск, 18 марта, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Суд в Гомельской области Белоруссии вынес смертный приговор 33-летнему жителю города Наровли, признанному виновным в убийстве двух человек, передаёт 17 марта госинформагентство БелТА.

Ричард Бридженс. Казнь за убийство в Риме. 1820

В марте 2016 года в частном домовладении в Наровле были обнаружены тела убитых брата и сестры пенсионного возраста. Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан проживавший неподалёку местный житель. Ранее он уже был судим за кражу, а в несовершеннолетнем возрасте — за убийство.

Суд признал мужчину виновным в убийстве двух лиц, совершённом с особой жестокостью, и с учётом ранее совершённых им преступлений назначил исключительную меру наказания — смертную казнь. Кроме этого, суд постановил взыскать с обвиняемого 50 тысяч белорусских рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

Сообщается, что приговор ещё может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, а после вступления его в силу, у обвиняемого останется право ходатайствовать о помиловании.

Вынесенный смертный приговор стал первым в Белоруссии в 2017 году. В прошлом году в республике было осуществлено четыре смертных казни. Приговор приводится в исполнение через расстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия остаётся единственной страной СНГ, на территории которой применяется смертная казнь. Такая мера наказания предусмотрена законодательством республики в соответствии с конституционной нормой, которая была поддержана гражданами на референдуме.

Европейский союз, курс на налаживание отношений с которым объявил Александр Лукашенко, добивается от Минска отмены смертной казни. В ноябре минувшего года в заявлении Европейской службы внешних связей указывалось, что «продолжающееся применение смертной казни идёт вразрез с заявленной готовностью Белоруссии сотрудничать с международным сообществом, в том числе с ЕС, по данному вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь».

В ходе ежегодной пресс-конференции в начале февраля Александр Лукашеко заявил о готовности отменить смертную казнь в Белоруссии в случае общественного консенсуса по этому вопросу.

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