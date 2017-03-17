Хельсинки, 17 марта, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Размеры Европейского союза позволяют ему играть важную роль в Арктическом регионе. Брюссель должен стремиться к тому, чтобы иметь в Арктике такое же влияние, как и в Средиземноморье. Об этом в интервью изданию The Arctic Journal заявила один из авторов резолюции об арктической политике Евросоюза, финский депутат Европарламента Сирпа Пиетикяйнен.

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По мнению Пиетикяйнен, этого можно добиться благодаря участию ЕС в работе Арктического совета (членами которого являются три страны ЕС — Швеция, Дания и Финляндия — прим. ИА REGNUM ) и других региональных организаций.

Напомним, 16 марта на пленарном заседании Европарламента была одобрена резолюция о политике ЕС в отношении Арктики. Отметим, что в документе, в частности, отмечается усиление российского военного присутствия в Арктике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы исключить из доклада призывы к полному запрету добычи нефти и газа в Арктике в будущем. Как отмечает EUobserver, в Европарламенте пошли навстречу Норвегии, которая, не являясь членом ЕС, тем не менее серьёзно отнеслась к возможному запрету Брюсселя на бурение в Арктическом регионе. Представителям норвежского парламента удалось убедить европейских чиновников убрать спорные рекомендации.

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