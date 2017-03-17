Краснодар, 17 марта, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В Краснодаре уже в 2017 году начнется строительство трех новых школ — двух отдельных и одной пристройки к уже действующему учебному учреждению. Всего в ближайшие годы в кубанской столице появится три тысячи новых мест для школьников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 17 марта, финансироваться объекты будут по федеральной программе «Жилище».

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Первый объект — новая пристройка на 400 мест в одну смену с пищеблоком будет строиться на территории гимназии № 23. С основным зданием ее соединит переходная галерея. Проект дополнительного корпуса уже готов, разрешение на строительство будет получено в ближайшее время. Ввод пристройки в эксплуатацию намечен на 2018 год.

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Также в ближайшее время в Краснодаре начнут стоить и новую полноценную школу на 1550 мест, в которой дети будут учиться в одну смену. Участок площадью 2,6 га под эти цели уже передан застройщиком муниципалитету. Появится здание в Восточно-Кругликовском микрорайоне и позволит разгрузить ближайшие учебные заведения, прежде всего переполненную школу № 93. Открыть учебное заведение планируется в первом полугодии 2019 года. Еще одна школа — на 1,1 тыс. мест в одну смену — будет построена в жилом комплексе «Казанский». Здесь также сделают школьный стадион и выполнят благоустройство. Под социальный объект уже зарезервирован участок площадью около 2,7 га.

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Два года власти тянули со строительством школы в кубанском посёлке

«Рассчитываю, что в ближайшие три года общими усилиями нам удастся наверстать упущенное и ликвидировать отставание по вводу мест в школах и детских садах, которое сложилось в предыдущие годы, разгрузить действующие учебные заведения», — сказал в ходе инспекционной поездки по площадкам для будущих школ мэр Краснодара Евгений Первышов.

От отметил, что намеченное на первый квартал 2017 года в части строительства школ и детских садов выполнено. Кроме того, подтверждено финансирование по федеральной программе, а также есть договоренность с рядом застройщиков, которые будут возводить социальные объекты своими силами под дальнейший выкуп. Напомним, на сегодняшний день в Краснодаре практически завершен ввод в эксплуатацию новой капитальной пристройки на 400 мест в одну смену под начальную школу к школе № 66 по улице Уссурийской. На 80% готова школа на тысячу мест в одну смену на хуторе Ленина. Застройщик — группа компаний «ЮгСтройИнвест» — начал возведение новой школы на 1550 мест на территории ЖК «Губернский» в районе ул. Восточно-Кругликовской.

Также по федеральной программе «Жилище» Краснодар получил и средства на строительство двух детских садов — на 170 мест в поселках Плодородный-2 и Индустриальный.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине 2015 года тогдашний мэр Владимир Евланов заявлял, что, несмотря на остро стоящий вопрос в городе с местами в школах, городские власти планируют выполнить еще поручение президента РФ и к 2025 году — перевести все школы на обучение в одну смену. На тот момент, по данным министерства образования и науки Краснодарского края, чтобы закрыть существующую потребность в местах в общеобразовательных учреждениях с учетом роста рождаемости и миграционных процессов, Краснодару требовалось ввести около 80 тыс. новых мест для школьников.

На сегодняшний день в Краснодаре работают 89 городских школ, которые в одну смену могут посещать около 63 тысяч юных горожан. Общее количество учащихся — почти 97 тысяч человек, с учетом того, что в 91% школ обучение ведется в две смены. В 17 учебных заведениях первая и вторая смены укомплектованы полностью. Только восемь школ работают в одну смену.