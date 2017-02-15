Среда, 15 Февраля 2017 года
17:57:45 МСК

На Кубани на дороги, школы и детсады дополнительно направят более 7,7 млрд

Экономика
Объем дорожного фонда увеличен на 4,3 млрд рублей

Краснодар, 15 февраля 2017, 16:29 — REGNUM  Доходная часть бюджета Краснодарского края на 2017 год будет увеличена до 214,4 млрд рублей. Такая информация прозвучала на сегодняшней сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 15 февраля, в первую очередь, дополнительные средства планируется направить на развитие социального блока.

Так, более чем на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование госпрограмм по развитию здравоохранения. Средства выделяют на поддержку высокотехнологичной медицины, выплаты медработникам, переехавшим на село, строительство в крае офисов врачей общей практики. На строительство и реконструкцию школ, а также строительство и приобретение детских садов будет добавлено 3,4 млрд рублей. В итоге общая сумма финансирования в 2017 году составит 5 млрд рублей.

Также по теме: Бюджет Краснодара на 2017 год принят: дефицит минимален

Не обойдут стороной и отрасль образования. Финансовые вливания в эту сферу будут увеличены более чем на 470 млн рублей. Из них 83 млн запланировано на приобретение школьных автобусов. Еще 46,2 млн — на ремонт школьных спортзалов.

Также порядка миллиарда рублей запланировано на социальную поддержку граждан, 110 миллионов край направит дополнительно на капитальный ремонт сельских ДК.

Возрастет и объем дорожного фонда региона — на 4,3 млрд рублей и составит 23,5 млрд рублей. В частности, на эти средства в 2017 году планируется отремонтировать 580 км региональных автодорог.

Как напомнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, по итогам 2016 года в бюджет края поступило на 10 млрд рублей больше запланированного. Собственные доходы края в консолидированный бюджет составили 230 млрд рублей. Сложившаяся экономическая обстановка позволяет увеличить план по доходам в бюджете 2017 года на 5 млрд рублей. Кроме того, Кубань получит от федерации дополнительно 3 млрд рублей дотаций и почти 2 млрд рублей целевых субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, доходная часть бюджета Краснодарского края на 2017 год предусмотрена в объеме 195,9 млрд рублей, расходная — 197,1 млрд рублей. Доходы краевой казны по сравнению с 2016 годом уменьшились на 300 млн рублей, дефицит составит 1,2 млрд рублей. «Львиная» доля расходов бюджета будет направлена на поддержку социальной сферы региона — порядка 70% региональной казны. В 2018 году доходы краевой казны запланированы в объеме 204,3 млрд рублей, в 2019 — 215,6 млрд рублей, расходы — 205,96 млрд рублей и 219,29 млрд рублей соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Завизировано: Глава Кубани подписал закон о трехлетнем бюджете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
ещё главное