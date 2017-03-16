Выборг, Ленинградская область, 16 марта, 2017, 21:44 — ИА Регнум. В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области из-за грязной воды произошла массовое заражение кишечной инфекцией. Устанавливается причина загрязнения водопроводной воды. Об этом сегодня, 16 марта, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ildar Sagdejev Грязная питьевая вода

Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями у населения поселка Рощино был зафиксирован с 3 марта. Информация о первых случаях заболевания в Роспотребнадзор поступила 6 марта.

«4 марта в медучреждения с симптомами отравления обратились 93 человека. Тяжелых случаев не было. Менее чем на сутки было госпитализировано шесть человек. Сегодня и вчера не было таких обращений», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению причин возникновения заболевания. Управлением Роспотребнадзора ежедневно ведется мониторинг качества питьевой воды из разводящей сети и источников водоснабжения.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что в ряде точек распределительной сети централизованной системы водоснабжении Рощино питьевая вода не соответствовала гигиенических требованием по микробиологическим показателям. У людей — ротавирус. Пока устанавливается причина попадания инфекции в водопроводную воду. Вода хлорируется и продолжается мониторинг», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Ранее администрация Выборгского района Ленобласти ввела режим ЧС на уровне Рощинского городского поселения. До приведения качества питьевой воды в соответствие требованиям санитарных норм специалисты Роспотребнадзора рекомендовали использовать для питьевых целей и приготовления пищи кипяченую воду, а также потреблять бутилированную или привозную воду.

Для предотвращения распространения инфекции среди детей в организованных коллективах были временно приостановлены занятия.

В адрес администрации МО «Рощинское городское поселение» и МУП «Водоканал Рощино» выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

«В настоящее время ситуация стабилизируется. Мониторинг качества воды в поселке Рощино продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область занимает 80-е место среди других регионов России по качеству питьевой воды. Прослеживается отчетливое ухудшение качества водоисточников по микробиологическим показателям.

В январе 2016 года в Ленобласти был зафиксирован случай массового отравления жителей питьевой холодной водой. В первой половине января десятки жителей поселка Большие Колпаны Гатчинского района обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Подавляющее число заболевших — дети. Как установлено, причиной ЧП стало недостаточное обеззараживание водопроводной воды.

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