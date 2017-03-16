Москва, 16 марта, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Администрация президента РФ не получала писем от бывшего президента Украины Виктора Януковича, в которых бы содержалась просьба ввести войска на Украину. Об этом 16 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — отметил он.

В ответ на просьбу пояснить ситуацию с письмом, которое покойный Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН, предъявлял на Совбезе в начале марта 2014 года, Песков сказал, что не сможет этого сделать.

«Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре — то, что я уже сказал», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил письмо от Генпрокуратуры России, в котором говорится, что российские власти не получали обращений от экс-президента Украины Виктора Януковича с призывом ввести на территорию Украины войска. В январе, по словам Луценко, копия этого обращения была передана Киеву секретариатом ООН.

Речь идет о заявлении Виктора Януковича, которое 3 мая 2014 года зачитал на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Виталий Чуркин. В обращении к Владимиру Путину Янукович заявлял о хаосе и анархии, царящих на Украине, преследовании граждан по политическим и языковым признакам. В связи с этим бывший украинский лидер просил у Москвы помощи «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

В феврале 2017 года Янукович заявил в интервью, что не просил РФ вводить войска на Украину. В его обращении говорилось о необходимости остановить незаконные вооружённые формирования, которые начали уничтожать население Донбасса. При этом, пояснил Янукович, он пытался защитить свой народ, действуя в рамках полномочий.

Читайте также: Янукович: Я не просил вводить российские войска на Украину в 2014 году