Москва, 16 марта, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Глава Минтруда РФ Максим Топилин пообещал «взять на контроль» ситуацию на государственного унитарном предприятии «Чувашавтотранс», работники которого несколько месяцев не получают заработную плату. «Попытаемся тему эту решить. И силовыми способами в том числе», — сказал на «правительственном часе» в Госдуме федеральный министр, отвечая на вопрос депутата от Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»). Об этом ИА REGNUM сообщил парламентарий.

Government.ru Глава Минтруда РФ Максим Топилин

В ходе заседания Олег Николаев поднял вопрос по «Чувашавтотрансу», «водители не получают зарплату пять месяцев, задолженность «составляет 67 млн рублей». В то же время, «по расчётам самого предприятия, за перевозку социальных категорий населения региональный бюджет должен предприятию 127 млн рублей» — в результате «Чувашавтотранс» вынужден проводить оптимизацию рейсов, закрывать ряд филиалов, а «люди не могут доехать до районных центров, в том числе для получения тех же самых пособий». По данному вопросу сраворосс направил обращение к председателю правительства РФ.

— Хотел бы попросить взять на контроль этот вопрос. Хотел бы ваши комментарии: как такого рода поведение государства по заработной плате влияет на общую трудовую культуру? — обратился Олег Николаев к Максиму Топилину, напомнив, что ранее на встрече с работниками прокуратуры президент Владимир Путин обратил особое внимание на своевременность выплаты заработной платы.

— Очень плохо влияет. И как раз государство занимается тем, что стратегическая задача — уйти от всех ГУПов, МУПов и т.д. Поэтому если это предприятие коммерческое, оно должно работать как коммерческое предприятие по большому счёту. Я возьму этот вопрос на контроль. Мы обязательно с этим разберёмся, поймём, где там бюджет что-то должен, — пообещал Максим Топилин. И продолжил: «И инспекция наша поработает. И попытаемся тему эту решить. И силовыми способами в том числе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители уже дважды бастовали. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли 10 водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. В прокуратуре Чувашии отмечают, что ежедневно на предприятие выезжают сотрудники надзорного ведомства. В марте здесь началась комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности, которую совместно проводят прокуратура республики, Минфин, Минтранс, Минюст и налоговая служба Чувашии.

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Ситуация на предприятии доведена до сведения премьера Дмитрия Медведева и стала предметом протестных акций. Напомним, 10 марта в Чебоксарах в сквере Чапаева лидер фракции справороссов в Госсовете Игорь Моляков встречался с работниками «Чувашавтотранса». В результате акции двух человек (новочебоксарского механика и чебоксарского водителя), которые держали плакаты, привлекли к суду: полиция расценила это как групповой пикет.

«Стоим мы перед кабинетом судьи, а он (работник «Чувашавтотранса») мне рассказывает, что четыре месяца зарплаты нет, супруга работает на «Промтрактор-промлите» (там с зарплатой тоже все грустно). Держат корову-кормилицу, помогает его 80-летняя мать-пенсионерка. И спросил он меня, сколько грозит. «От 20 тысяч штраф или арест на 10 суток», — отвечаю. А на него как грусть напала, он чуть не в слёзы. Успокоил. А он говорит, что в профкоме начали собирать деньги, кто 100 рублей, кто 200 приносит на штрафы», — пишет в соцсети Алексей Глухов, который представлял интересы одного из работников «Чувашавтотранса».

Суд не поддержал правоохранителей, прекратив дело в отношении одного из участников «за отсутствием состава административного правонарушения». Дело в отношении другого пикетчика перенесено на 23 марта.

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