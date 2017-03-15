Ташкент, 15 марта, 2017, 23:10 — ИА Регнум. В школах Ташкента будет введена должность военрука, существовавшая в советское время, но ликвидированная в начале 90-х годов, заявила журналистам заместитель главы администрации города Фарида Абдурахимова.

Sovietmuseum.ru Уроки НВП в советской школе, 1970

По ее словам, это не означает, что в учебную программу школ снова будет введен урок по начальной военной подготовке. «У военного руководителя школы другая задача — воспитывать у молодежи чувство патриотизма, предостерегать от влияния деструктивных идей и другое», — отметила Абдурахимова.

Кроме того, отметила чиновник, должность военрука вводится с целью поддержания дисциплины в школах, на эту позицию будут назначаться бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, армии и других силовых ведомств.

Абдурахимова также сообщила, что с 2017 года власти Ташкента организовали комиссии, которые проверяют посещаемость школ учащимися и применяют к прогульщикам и их родителям строгие меры.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил ликвидировать академические лицеи с низким уровнем материально-технической и учебно-педагогической базы, часть из них будет преобразована в профессиональные колледжи.