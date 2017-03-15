Краснодар, 15 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. На матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта», который пройдет 16 марта на домашней арене черно-зеленых, будут судействовать арбитры из Франции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «горожан», главный арбитр Рудди Буке отработает на встрече «Краснодара» во второй раз.

Fckrasnodar.ru ФК «Краснодар»

Первый матч, который судил французский рефери, состоялся на выезде на выезде в Сан-Себастьяне. Краснодарская команда тогда уступила во встрече в плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА-2014/2015 испанскому клубу «Реал Сосьедад» со счетом 0:1. Кроме того, Буке работал еще на двух играх российских клубов, и в обеих футболисты из России одержали домашние победы.

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Матчи с участием «Сельты» французский арбитр ранее не обслуживал, а в поединках других испанских клубов работал трижды, и во всех они добились побед на своем поле.

Помогать Рудди Буке 16 марта на стадионе ФК «Краснодар» будут ассистенты Сирил Грингор и Фредерик Кано, дополнительные ассистенты Николя Ренвилль и Жером Мигелгорри, а также резервный судья Николя Дано.

На домашнем матче черно-зеленых ожидается большое количество болельщиков. Поэтому было решено пустить к стадиону два дополнительных автобусных маршрута с микрорайонов Фестивальный и Комсомольский. Также после матча дополнительные рейсы отправятся в микрорайон Гидростроителей, к МЦ «Красная Площадь» и автовокзалу Южный. Транспорт будет отмечен табличками с надписью «Стадион ФК «Краснодар». Движение будет осуществляться по всем остановочным пунктам по пути следования.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая встрече в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017 между испанской «Сельтой» и ФК «Краснодар» прошла

9 марта в испанском городе Виго на стадионе «Балаидос». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «небесных». Голы забили: Васс 50 — 1:0, Клаессон 56 — 1:1, Боаю 90 — 2:1.