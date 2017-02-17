1/16 финала Лиги Европы: «Краснодар» забил единственный гол «Фенербахче»

Ворота «баков» так и остались не распечатанными

Краснодар, , 09:20 — REGNUM Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017, который состоялся накануне в кубанской столице, завершился победой для ФК «Краснодар». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 17 февраля, дебют матча превзошел самые смелые ожидания болельщиков «черно-зеленых». Первый гол в ворота соперников — турецкого «Фенербахче» был забит уже на четвертой минуте.

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Краснодарские футболисты как по нотам разыграли результативную комбинацию. Получив мяч от Вандерсона новобранец «горожан» Виктор Классон головой уложил его в нижний угол турецкой команды. Таким образом шведский атакующий полузащитник открыл не только счет в матче, но и свой личный бомбардирский счет в составе «Краснодара».

Пропущенный гол немного активизировал гостей, пошла примерно равная игра с множеством атак в обе стороны, но без угроз воротам. Начали игру после паузы «быки» снова весьма активно, но на этот раз забить у них не получилось. Постепенно «Фенербахче» выровнял игру и сам стал атаковать все настойчивее, однако черно-зеленые отвечали на каждый выпад турков своим.

В результате первый забитый краснодарцами гол так и остался единственным за всю игру. Счет на табло 1:0 в пользу «Краснодара».

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