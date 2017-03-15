Краснодар, 15 марта, 2017, 09:40 — ИА Регнум. У обманутых дольщиков ЖК «Анит-Сити» в Краснодаре появилась надежда на то, что их наболевших вопрос будет решен. Новый подрядчик, который возьмется достраивать их дома, найдет. Это ООО «СМУ-94». Такую информацию на встрече с дольщиками и застройщиками проблемных домов ЖК «Анит-Сити» озвучил мэр кубанской столицы Евгений Первышов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 15 марта.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Возведение нового дома

Между тем, как отметил градоначальник, несмотря на то, что необходимым опытом в сфере строительства и финансовыми ресурсами «СМУ-94» располагает, новой подрядной организации ещё предстоит доказать свою эффективность. Он предложил отвести компании месяц испытательного срока.

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«За это время станет ясно, насколько реальны возможности «СМУ-94» по достройке домов жилого комплекса. В случае нарушения сроков строительства будем вынуждены вернуться к вопросу поиска нового инвестора, тем более, в этом уже есть определённые наработки», — добавил мэр.

Глава города также поручил для контроля за строительством установить на объекте камеры видеонаблюдения. Строительные работы в жилом комплексе будут возобновлены в ближайшие дни, сообщил директор ООО «СМУ-94» Сергей Дьяченко. Для этого на площадку завезут необходимые материалы и оборудование. Сроки ввода домов в эксплуатацию, а также необходимый объем работ для полного завершения строительства уже определен. Для литера «А» он установлен на октябрь 2017 года, а для литера «Б» — май-июнь 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство жилого комплекса ЖК «Анит-Сити» (застройщик — ООО «Анит», руководитель — Борис Антонян) началось в 2009 году на месте снесённой кондитерской фабрики «Анит» по ул. им. Седина, 131. Сроки сдачи двух недостроенных литеров жилого комплекса неоднократно переносились. Активных действий по достройке заказчик строительства комплекса — ООО «Модуль-инвест», руководителем которого является Олег Георгизов в последние годы не предпринимает. В итоге свои квадратные метры ждут более 200 дольщиков.

В настоящее время в отношении строительной компании «Модуль-инвест» на основании коллективного заявления от обманутых дольщиков о неправомерных действиях руководства компании полицией Краснодара в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Проведены выемки документов, в конце февраля уголовное дело передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Проводится бухгалтерская экспертиза документов «Модуль-инвест», от потерпевших принимаются новые заявления.

Напомним, 6 марта обманутые дольщики ЖК «Анит-Сити» в очередной раз попытались привлечь внимание властей и правоохранительных органов к своей проблеме. Несколько десятков собственников, купивших несколько лет назад квартиры в злополучном жилом комплексе, вновь вышли акцию протеста с плакатами и растяжками к зданию офиса «Модуль-Инвест».

Затем инициативная группа переместилась на улицу Седина. Собравшиеся потребовали ввести против директора фирмы Олега Георгизова ограничительные меры, так как он продолжает распоряжаться деньгами дольщиков. Также дольщики попросили помощи у властей в поисках нового инвестора.