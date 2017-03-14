Севастополь, 14 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Севастопольские депутаты 14 марта единогласно приняли во втором чтении Закон «О выборах губернатора Севастополя». За закон проголосовали 19 депутатов из 19 присутствовавших на заседании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexostrov Севастополь

Согласно документу, губернатор Севастополя избирается на пять лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Город сможет возглавить гражданин России в возрасте от 30 лет, а избираться на должность разрешено не более двух сроков подряд.

Выдвигать кандидатов будут только политические партии либо их региональные отделения. Кандидатом в губернаторы может стать как член этой партии, так и беспартийный гражданин. Самовыдвижение в законопроекте исключили, опираясь на опыт других субъектов РФ.

В законе предусмотрен 10-процентный муниципальный фильтр, за счет которого общее число кандидатов на губернаторское кресло ограничено девятью. Депутат муниципалитета сможет поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избирательным объединением. Каждую подпись необходимо заверить нотариально, а отозвать ее невозможно.

На выборах губернатора смогут голосовать граждане, которые зарегистрированы по месту временного пребывания в Севастополе. Они должны подать заявление в избирательную комиссию во временной отрезок от 60 до 120 дней до дня голосования.

Кроме этого, в законе установлен предельный размер избирательного фонда кандидата — 100 миллионов рублей. Исключена возможность досрочного голосования, вместо нее предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям. На выборах может состояться второй тур, если в первом ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Выборы не могут быть безальтернативными, в них должны участвовать как минимум два кандидата.

Ко второму чтению поступили поправки врио губернатора и двух депутатов фракции ЛДПР.

Поправки Дмитрия Овсянникова носили уточняющий характер и были приняты депутатами.

Не были поддержаны две поправки от депутатов фракции ЛДПР, которые касались снижения муниципального фильтра до 7% и ограничения избирательного права для отдельных категорий граждан (зарегистрированных в Севастополе по месту пребывания, и не имеющих постоянную регистрацию).

Как сообщало ИА REGNUM, закон о выборах губернатора принят в первом чтении в январе 2017 года, для введения нормы прямых выборов, в ноябре 2016 года были внесены соответствующие изменения в устав. Выборы губернатора запланированы на 10 сентября.

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