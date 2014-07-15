15 октября 2012 года австрийский еженедельник Profil опубликовал материал, посвященный "шпиону ХХ века" - полковнику австро-венгерской армии Альфреду Редлю.

Разоблачение накануне Первой Мировой войны полковника Редля, продавшего России высшие военные секреты империи Габсбургов, стало скандалом, потрясшим высшие военные и придворные круги Вены. Дело Редля явилось негативным фоном вступления Австро-Венгрии в эту войну. Современникам казалось, что именно Редль символически причастен к крушению этой империи и падению ее многовековой династии. На протяжении нескольких лет полковник Редль руководил военной контрразведкой Австро-Венгрии. Он знаменит тем, что одним из первых в истории спецслужб стал использовать для их работы передовые технические средства. Накануне своего разоблачения Редль исполнял обязанности начальника штаба 8-го Пражского армейского корпуса.

В историю шпионажа он вошел как один из самых циничных двойных агентов. Только благодаря роковой случайности, Редль был разоблачен контрразведкой Империи. Он признался в получении денег от русских за передаваемую годами секретную информацию в Петербург. Для того чтобы замять шпионский скандал, австрийцы вынудили Редля застрелиться. Он был похоронен на Центральном кладбище под покровом ночи, и только после этого подлинная подоплека смерти полковника стала случайно достоянием прессы. В последующие годы могила Редля несколько раз подвергалась надругательству. По прошествии времени, когда дело было несколько подзабыто, кто-то позаботился и положил на нее могильный камень с простой надписью: "Альфред Редль, 1864-1913".

Факт шпионажа Редля в пользу Российской империи признавался большинством исследователей Первой Мировой войны. Но долгие годы было неизвестно, что же собственно передал русской разведке высокопоставленный австрийский шпион. И вот сейчас австрийский еженедельник Profil публикует сенсационное известие. В одном московском архиве в России австрийские историки Верена Моритц и Ханнес Лайдингер обнаружили документы, связанные с делом Редля. Теперь окончательно выяснилось, что Редль, помимо документов о пропускной способности железных дорог Австро-Венгрии, передал русской военной разведке полный мобилизационный план развертывания вооруженных сил Австро-Венгерской империи по всем фронтам и возможным комбинациям военных действий: против России, Сербии и Италии. Ранее существовала версия, что в основе дела Редля лежала ловко проведенная австрийской разведкой операция по дезинформации противника. Теперь окончательно становится ясно, что это не так. Переданный Редлем русским мобилизационный план был подлинным. Австрийский историк Лайдингер считает, что в том случае, если бы Российская империя начала войну в 1913 году, то разгром австрийцев был бы быстрым и неминуемым. Уже через несколько дней части русской армии могли бы выйти к Вене. Благодаря сведениям, полученным от Редля, русские военные знали все нюансы будущих передвижений и дислокации частей австро-венгерской армии. Только благодаря случайности - разоблачению Редля из-за его неосторожности, победа в военной кампании 1914 года против Австро-Венгрии ускользнула из рук русских. За год до начала Мировой войны австрийские военные смогли внести существенные коррективы в свои военные планы. Это, правда, не спасло их от неудач.

Тем не менее, ущерб из-за предательства Редля оказался для Вены огромным. Трудно сейчас оценить все человеческие потери австро-венгерской армии из-за него. Австрийские историки Моритц и Лайдингер уверены, что российский генштаб поделился информацией, полученной от Редля, с сербами, что предопределило сокрушительное поражение австро-венгерской армии в кампании 1914 года на Балканах. Впрочем, об этом говорилось и ранее в исторической литературе. Австрийские историки считают, что предательство Редля имело последствия и в политической сфере. Благодаря русской интриге был расстроен военный союз Италии с Австро-Венгрией и Германией.

Ранее считалось, что в вербовке Редля русская военная разведка использовала против него шантаж с угрозой раскрыть гомосексуальные наклонности. Благодаря документам из московского архива австрийские историки выяснили теперь, что это не так. Факт нетрадиционной сексуальной ориентации Редля не был известен русской разведке при его вербовке.

История полковника Редля стала сюжетом для пяти зарубежных художественных фильмов, из которых наибольшую мировую известность и славу получил фильм 1985 года венгерского режиссера Иштана Сабо "Полковник Редль" с Клаусом Мария Брандауэром в главной роли. В фильме Редль, будучи честным и преданным императору Францу-Иосифу офицером, становится жертвой политической провокации наследника престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. Однако подобное сюжетное прочтение дела Редля, как теперь окончательно выясняется, является художественным вымыслом. Спустя 100 лет по происшествии его дотоле тайные документы российской разведки из московского архива позволили историкам окончательно выяснить факт и масштабы предательства Редля австрийской короне.