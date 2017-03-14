Ростов-на-Дону, 14 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум.



Donland.ru Шахтеры

Приостановки выплат гуковским шахтёрам в связи с предполагаемой прокурорской проверкой, о которой в первых числах марта сообщали донские интернет-издания, не произошло. После подготовки очередных списков и сверки счетов процесс погашения долгов перед шахтёрами группы компаний ООО «Кингкоул» продолжился. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 14 марта.

Так, накануне, горнякам были перечислены средства мартовского транша. Угольщикам направлено 70 выплат на сумму 835,6 тыс. рублей. Уточняется, что долги по зарплате за август 2015 года получили шахтёры ОАО «Замчаловский антрацит» — предприятия, входящего в состав обанкротившейся группы компаний ООО «Кингкоул».

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Напомним, предыдущий транш угольщикам составил 49,5 млн рублей. За февраль было совершено более 2 тыс. выплат. Их получили как шахтёры ЗАО «Ростовгормаш» (перед горняками этого предприятия задолженность по заработной плате погашена полностью — прим. ИА REGNUM), ОАО УК «Алмазная», но и работники сервисных предприятий ООО «СпецУглеСтрой» и ООО «Империя чистоты».

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Февральский транш гуковским шахтёрам достиг 49,5 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Региональная корпорация развития» перечисляет шахтёрам заёмные средства в счет погашения долгов по зарплате с 25 августа 2016 года. За этот период работникам «Кингкоула» были перечислены тысячи выплат на общую сумму более 167,5 млн рублей. Ежемесячно на выплаты горнякам будут направлять по 50 млн рублей, и «шахтёрский вопрос» будет исчерпан ‪к 1 июля 2017 года.

Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших значатся более 2 тыс. человек.

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