Вашингтон, 14 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Специалисты из США и Германии смогли вызвать мощный иммунный ответ организма обезьян на вирус, аналогичный ВИЧ. Для этого они использовали два недавно открытых антитела, способных подавлять большую часть штаммов ВИЧ. Статья об исследовании опубликована в журнале Nature.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Как пояснил Мишель Нуссенцвайг из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке (США), речь идет о терапии, которая вызывает мощную иммунную реакцию на ВИЧ, благодаря чему организм контролирует инфекцию. Принцип лечения сходен с иммунотерапией рака, когда организм задействует механизмы, уже существующие в его иммунной системе.

Двумя годами ранее из организма ВИЧ-инфицированного пациента было выделено необычное антитело 3BNC117, которое могло подавлять размножение сразу нескольких штаммов вируса и маркировать их для того, чтобы с ними справилась иммунная система. Клинические испытания показали, что молекулы вещества 3BNC117 успешно боролись с вирусом после прекращения приема антиретровирусных препаратов на протяжении трех месяцев.

Нуссенцвайг и его коллеги решили пойти дальше и попытаться вызвать у организма почти полный иммунитет к ВИЧ. Для этого они стали вводить антитела 3BNC117 и 10−1074 макакам через несколько часов и дней после заражения, когда вирус еще не закрепился в клетках тела.

Как и предполагалось, организм 12 макак подавлял вирус SHIV — обезьяний аналог ВИЧ — полгода, пока молекулы обоих антител оставались в крови, после чего вирус стал вновь размножаться. Однако через 1,5 года у 9 обезьян проявилась иммунная реакция на ВИЧ — его уровень в организме резко упал и в дальнейшем уже не повышался несмотря на отсутствие приема антиретровирусных препаратов и антител.

Выяснилось, что из-за 3BNC117 и 10−1074 собственные клетки, распознающие патогены и управляющие реакцией иммунной системы на них, научились выявлять частицы ВИЧ и уничтожать их. Подобную терапию, считают ученые, в дальнейшем можно применить и для людей.

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