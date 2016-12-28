Редактирование генов человека — путь борьбы со СПИДом

Москва, , 00:56 — REGNUM Ученые называют ситуацию с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) пандемией: по всему миру она охватила 78 млн человек, унеся жизни 40 млн. В России ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,1 млн человек, из которых 240 тысяч умерли в трудоспособном возрасте.

«ВИЧ-инфекция в 2015 году стала лидирующей причиной смерти россиян от инфекционных болезней», — заявил на заседании президиума РАН во вторник (27.12.2016) руководитель Федерального научно-методологического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский. Ученый дал эксклюзивное интервью ИА REGNUM по проблеме ВИЧ\СПИД.

— Неужели ситуация со СПИДом так страшна, что можно говорить об эпидемии?

— Безусловно, 100 тысяч новых случаев в этом году и примерно столько же в прошлом году. Это можно назвать эпидемией — это больше 250 случаев в день. Почему это не называют эпидемией? Потому что это скрытый процесс, непохожий на эпидемию гриппа, когда все вдруг начинают чихать и кашлять. Это происходит скрыто, и относительно таких инфекций принято считать, что эпидемия идет с того момента, как началась передача ВИЧ на территории данной страны. У нас она началась 30 лет назад, и сейчас достигла максимума по сравнению с предыдущими годами. Медлить и не предпринимать каких-то серьезных действий дальше нельзя.

— Человечеству удалось справиться с такими тяжелыми инфекционными заболеваниями как чума, оспа. Со СПИДом мир борется давно, почему не удается его победить?

— Это очень специфическая инфекция: к этому вирусу не вырабатывается иммунитет. Если оспой раз переболел, то больше уже не заболеешь, поэтому там было сравнительно легко создать вакцину. То есть какой-то ослабленный вирус вводится, и вырабатывается иммунитет. При ВИЧ-инфекции иммунитет не вырабатывается. Поэтому создать вакцину очень трудно. Нужны какие-то сверхнеобычные подходы. Пока то, что получили — очень слабые вакцины, их эффективность сомнительна, чтобы их применять. Сейчас в разработке находится около 30 вакцин в разных стадиях. Большое испытание одной из них начато сейчас в Южной Африке, может быть, будет позитивный результат. Но все равно это будет частичный эффект, потому говорить о вакцине пока мы не можем.

— Что же делать? Есть ли возможность противостоять СПИДу?

— Надо воздействовать на население, что на самом деле оказалось очень трудно. Тот же презерватив не все хотят использовать. Надо создать мотивацию на безопасное поведение, что довольно трудно.

— По Вашему мнению, главное в стратегии борьбы — профилактика и просветительская работа?

— Безусловно. Но это не просветительская работа, а гораздо серьезнее. Надо, чтобы человек не просто знал, что презерватив защищает, а чтобы он им пользовался. Это оказалось очень трудно. Есть другая тенденция — использовать химиопрепараты, подавляющие ВИЧ. Если зараженные люди принимают их постоянно, то заражение их половых партнеров меньше. Принимать эти препараты надо пожизненно, если отменишь, то опять вирус появится. Здесь тоже есть риски, потому что, если кто-то будет неправильно принимать препараты, то появятся и начнут распространяться устойчивые к лечению штаммы ВИЧ.

— Удастся ли когда-нибудь победить СПИД?

— Можно победить, но нужен комплексный подход. И обучение население, и лекарственная терапия, и все подходы, которые принято считать сегодня научно-доказанными. ВОЗ собирает эти данные, и нам надо их применять. То, что сейчас у нас разрабатывается, — это попытка решить проблему теми же способами и ресурсами, что мы раньше делали. Немножко поговорили о ВИЧ-инфекции на информационном канале, что-то сказали. Какую-то часть пациентов обеспечили лечением.

Сейчас только четверть получает лечение из тех, кто выявлен и зарегистрирован.

Этого явно недостаточно, должен быть тотальный охват препаратами. Без дополнительных программ и, самое главное, дополнительных ресурсов мы не справимся. Может быть, когда-то удастся получить препараты, которые полностью излечивают. Сейчас много не чисто химических подходов к разработке, а биотехнологических.

— Что это за подходы?

— Это, например, попытка изменить структуру генов самого человека, чтобы его клетки стали невосприимчивы к ВИЧ. Такие испытания уже идут.

— У нас есть такие разработки?

— Мы сделали такой препарат, но нет денег на клинические испытания. Его испытывали на животных. Это эффективно, но исследования на людях очень дорогостоящие. Но это не только мы делаем, есть и другие группы, которые разрабатывают совсем другие препараты. Здесь фундаментальная наука может сыграть большую роль. Если мы получим препарат, который излечивает заболевание, то ВИЧ станет менее опасным. Здесь совершенно другой подход. Сейчас просто химией глушим этот вирус, а здесь уже можно будет «вырезать» этот вирус, когда он встроился в ДНК человека. Есть специальные ферменты, которые вырезают этот вирус. Можно и другое — молекулярная иммунизация клеток человека, который становится невосприимчив к ВИЧ, то есть молекулярная вакцинация. Это совершенно новые подходы, они есть и достаточно перспективны. Нужны принципиально новые подходы, чтобы найти излечение. Я вижу их среди молекулярно-биологических технологических методов.

По поводу так называемых отрицателей СПИДа или ВИЧ-диссидентов, академик заметил, что это не относится к области научных дискуссий, а, скорее, вера, потому что она держится, в основном на людях, инфицированных ВИЧ.

«Отрицание болезни у них носит характер психологической защиты. Это основная группа, на которую ориентированы все остальные, скажем, мошенники, которые предлагают какой-нибудь другой способ улучшить иммунитет с помощь космических волн, или конспирологи, которые во всем видят какой-то скрытый интерес мирового правительства или чего-либо еще. Они наносят ущерб, потому что люди не лечатся и умирают. Многие ВИЧ-диссиденты уже умерли от СПИДа», — отметил академик Вадим Покровский.

Он также подчеркнул, что медленное внедрение инновационных методик в России связано с отсутствием государственного планирования проведения и реализации научных исследований в области ВИЧ/СПИД. Ученый призвал РАН поддержать работу в этой области, чтобы привлечь новейшие достижения химии и биотехнологии к решению проблемы разработки эффективных методов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

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