Чебоксары, 14 марта, 2017, 16:58 — ИА Регнум.



Chuvashia.spravedlivo.ru

Чувашия протестует

В Чувашии активизировалась протестно-уличная активность. Оппозиционные парламентские партии — прежде всего, неуемные справороссы — не снижают протестного напора, переводя в формат митингов публичные встречи с избирателями. Буйно активизировалась и несистемная оппозиция: в республику зачастили эмиссары, регулярно проводятся одиночные пикеты, а ряды местных ячеек стали пополняться женщинами и даже юными барышнями, которые борются на равных с мужчинами и входят в актив протестных движений, что само по себе является вызовом для власти и сигналом обществу. На этом фоне Чувашия ушла в жирный информационный минус: на прошедшей неделе появился настоящий вал интернет-публикаций, где республику «просклоняли» за социально-экономическую политику. Хотя у региона, безусловно, есть достижения, а ещё великие люди, которым следует отдать дань уважения и немного погреться в лучах их славы. Когда вся страна шумно отмечала 80-летие Валентины Терешковой, ставшей «звёздной парой» чувашской легенде, космонавту №3 Андрияну Николаеву, официальная Чувашия пребывала в невесомости: ни поздравлений, ни воспоминаний, ни даже проектного планетария. В популярном поисковике последняя новость в сочетании «Терешкова Чувашия» датируется нынешним январём — да и то в сообщении о краже на улице Терешковой в Цивильске.

Несистемная оппозиция в Чувашии продолжает набирать информационные очки после февральской акции движения «Весна» памяти Бориса Немцова во главе со студенткой педвуза. Эта история раскручивается уже вторую неделю. Напомним, судя по сообщениям в соцсетях, всё движение состояло из трёх человек, которые на 1 минуту на мосту развернули баннер, зажгли фаеры, сделали фото и видео, а затем выложили в сеть. В итоге студентку педагогического вуза Анастасию Васильеву, которую забрали прямо с пары, допрашивали и продержали в полиции около 6 часов и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Допрос десятиклассника, которого увели с уроков, вели шесть человек. Третий участник акции был оштрафован на 10 тыс. рублей. Им вменили в вину, что пикет был проведён без уведомления органов исполнительной власти. Примечательно, что юные оппозиционеры становятся героями не без участия властей и правоохранителей, которые довершают образ «медийных шахидов», по несколько часов «прессуя и маринуя» в полиции и ничего не объясняя.

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Протестный пыл продолжают разогревать одиночные пикеты. 10 марта возле здания правительства пикетировал экс-участник прошлогоднего госдумовского праймериз Юрий Шакеев, протестовавший против кумовства во власти. В тот же день эмоции бурлили в сквере Чапаева, где главный оппозиционер Чувашии — лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Игорь Моляков — проводил встречу с работниками «Чувашавтотранса», которые уже не раз бастовали.

«Встреча была похожа на недавний митинг… Что усиливало и наличие большого количества полицейских, которые каждого участника встречи тщательно проверяли металлоискателями», — говорится в релизе, опубликованном на сайте партии. Люди готовились: отдельные участники пришли с плакатами и лозунгами, вызвав особенный интерес у правоохранителей. Со слов участников акции, произошла небольшая стычка с полицией, но недоразумение быстро сошло на нет. В МВД по Чувашии подтверждают, что протоколов об административных правонарушениях по итогам мероприятия «пока составлено не было».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители уже дважды бастовали. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли 10 водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. В феврале заявлялось, что задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца превышает 65 млн рублей. В прокуратуре Чувашии отмечают, что ежедневно на предприятие выезжают сотрудники надзорного ведомства. В марте здесь началась комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности, которую совместно проводят прокуратура республики, Минфин, Минтранс, Минюст и налоговая служба Чувашии. Ситуация на предприятии доведена до сведения премьера Дмитрия Медведева.

Информационный вал

Помимо акций, неделя отличилась огромным количеством (доходящих до сотни) негативных публикаций об особенностях социально-экономической политики властей. Руководству Чувашии припомнили и скандальную сауну в Доме правительства, и планы по строительству планетария вместо поликлиники, и падение реальных доходов населения, и безработицу. Эту волну подхватила и федеральная пресса. Показательно, к примеру, что Чувашия была приведена в качестве негативного примера в печатном органе Федерального Собрания РФ — «Парламентской газете» (учредители газеты — Государственная дума РФ и Совет Федерации РФ — прим. ИА REGNUM ), где была поднята тема межбюджетных отношений между федеральным центром и регионами.

«Нередки ситуации, когда субъекты Федерации, не выполняя положенных по закону полномочий, тратят деньги в соответствии со своими представлениями о прекрасном. В частности, в Чувашии глава республики затеял строительство планетария за 800 миллионов рублей, отложив сооружение в Чебоксарах многофункциональной поликлиники стоимостью 560 миллионов рублей! Странное решение, учитывая растущую смертность из-за болезней и ухудшающуюся демографическую ситуацию! Это при том, что Чувашия ухудшила свои показатели по соглашению с федеральным центром, что привело к изъятию Минфином значительных сумм из республиканского бюджета», — говорится, в частности, в статье.

Между тем власть молчит: то ли сказать нечего, то ли некогда. Молчит даже тогда, когда вся страна отмечает 80-летие первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая, кстати, поддержала строительство того самого планетария в Чебоксарах в честь своего бывшего супруга, легендарного уроженца Чувашии, космонавта №3 Андрияна Николаева! А праздничные мероприятия в честь славного юбилея великой женщины, в лучах славы которой могли бы погреться чувашские сановники, гремели на всю страну и не сходили с телеэкранов всю неделю. Однако сегодня чиновничество и бизнес-элиты обсуждают одно — возможность новых кадровых чисток. А в информационном поле гуляют странные сообщения о том, что Михаил Игнатьев не имеет никакого отношения к покушению на Рамзана Кадырова. Новость в группе «Чувашская Республика» в Facebook под заголовком «Глава Чувашии заявил, что не имеет отношения к покушению на Рамзана Кадырова» собрала ворох комментариев, поставив в ступор многих.

«С одной стороны, чем ближе к выборам президента, тем выше протестная активность. К осени можно ожидать много подобных акций. С другой стороны, в целом для губернаторов наступает расчётное время, когда надо держать ответ за свои деяния — прежде всего, за социально-экономическую ситуацию в регионах и социальное самочувствие жителей. И такие протестные мероприятия, которые в Чувашии активизировались уже сейчас, станут индикатором настроения и самочувствия народа. А то ведь руководители научились хитрить, приводя статистику. К примеру, в Чувашии официально говорят о некотором снижении уровня безработицы, но не упоминают о том, какая доля трудоспособного населения вынуждена уезжать на заработки, какова неформальная занятость в регионе. Говорят о росте зарплаты и среднедушевых доходах, но не упоминают о том, что по данным ключевым показателям Чувашия — худшая в округе», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. Он не исключает, что в регионах может начаться вторая волна уголовных дел на высокопоставленных чиновников и подчёркивает, что в целом предвыборная ситуация покажет, кто из губернаторов «держит нос по ветру».

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«Держать нос по ветру»

Первым весенним показателем политического чутья стал праздник 8 марта, когда креативили губернаторы, читая стихи и выпекая торты. Они публично творили после президента России Владимира Путина, который в телеобращении поздравил всех женщин страны с Международным женским днём, особо отметив, что в заботах о детях и внуках у женщин «не бывает выходных», но они не позволяют себе поблажек и всё успевают. Он прочитал в честь женщин России стихи Константина Бальмонта. В Чувашии 8 марта было информационное затишье. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обошёлся без креатива: он поздравил протокольным официальным письменным обращением и накануне по традиции вручил лучшим труженицам республики государственные награды. Официальный сайт органов власти региона 8 марта словно умер: личный праздник и выходной.

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Переговоры с президентом

В числе основных событий — рабочая встреча президента банка ВТБ Андрея Костина и главы Чувашии Михаила Игнатьева. В официальном релизе сообщается, что была обсуждена возможность участия банка в социальных инфраструктурных проектах, реализуемых на территории Чувашии. Михаил Игнатьев обратил внимание, что в настоящее время особенно актуальным является строительство школ. Так, в Чебоксарах порядка 7% школьников вынуждены учиться во вторую смену. «Андрей Костин пообещал изучить вопрос об участии банка в строительстве школ в республике на основе государственно-частного партнерства и отметил, что Чувашия может стать пилотным регионом по отработке подобного проекта», — говорится в сообщении.

Чувашия без прокурора

Президент Владимир Путин освободил от должности прокурора Чувашии Сергея Легостаева, который проработал главой надзорного ведомства менее двух лет. Он был назначен на эту должность президентским указом в мае 2015 года, до этого проработав восемь лет прокурором Рязанской области. Местные СМИ сообщают, что на вакантное место прочат «варяга» из региона Южного федерального округа — прокурора Адыгеи Василия Пословского.

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Дело экс-полпреда Чувашии

В Чувашии завершено предварительное следствие по делу в отношении бывшего полномочного представителя республики при президенте РФ Леонида Волкова. Материалы поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, и ожидается, что в они будут направлены в суд течение месяца. Между тем, Волков продолжает настаивать на своей невиновности и заказном характере дела, разоблачая «коррупционную составляющую» в руководстве Чувашии и предъявляя новые аргументы. Свои доводы он приводит в письмах, которые направляет президенту РФ Владимиру Путину. И каждое последующее обращение главе государства сенсационнее предыдущего: в очередном письме, состоящем из 12 страниц, Леонид Волков делает вывод, что его обвиняют в совершении преступления «путём умышленного исполнения поручения президента РФ».

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За архитектуру будет отвечать архитектор

В Чувашии высокопоставленных чиновников станет больше. В регионе ввели должность главного архитектора Чувашской Республики, который будет находиться в непосредственном подчинении главы региона. В числе его обязанностей — информирование главы Чувашии «о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений в области архитектуры и градостроительной деятельности». Напомним, в 2016 году в Чувашии разразился скандал в связи со строительством небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной и залива. Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынужден был посетить строительную площадку и признаться, что появление высотки стало для него полной неожиданностью. Пикантность ситуации придал медийно-градостроительный выпад первого президента Чувашии, ныне первого вице-спикер Совета Федерации Николая Федорова, который внезапно вышел из информационного небытия. Прежние и нынешняя власть кивали друг на друга, комментируя обстоятельства стройки.

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Население сокращается

Численность населения Чувашии продолжает сокращаться. На 1 января 2017 года в республике постоянно проживали 1 235 863 человека. По сравнению с 2016 годом численность снизилась ещё на 0,1% (или на 765 человек). В том числе на начало 2017 года в Чувашии насчитывалось 766 514 горожан, что на 8450 человек больше по сравнению с 2016 годом. Доля горожан возросла за год с 61,3% до 62%. Численность сельского населения уменьшилась на 9215 человек, составив 478 564. Доля сельского населения сократилась с 38,7% до 32%. Среди городских округов рост населения произошёл только в Чебоксарах и Новочебоксарске.

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Полтысячи часов — почти на миллион

Администрация главы Чувашии закупает за счёт средств республиканского бюджета наручные часы на 869,4 тыс. рублей. Планируется приобрести 528 экземпляров с государственной символикой Чувашской Республики и дарственной гравировкой «От главы Чувашской Республики». Стоимость одного экземпляра оценивается в 1454 рубля. Покрытие корпуса часов — «глянцевая, полированная позолота», ремешок — «натуральная кожа чёрного цвета с фактурой под «крокодил».

Троллейбусы попали под сокращение

Новочебоксарск продолжает сокращать число троллейбусных рейсов. Количество рейсов в выходные дни уменьшается на 165. Ранее сокращение произошло в феврале: тогда было временно прекращено движение более 120 рейсов на четырёх маршрутах. На троллейбусном предприятии тогда поясняли, что одна из проблем — постепенное снижение пассажиропотока из-за малой разницы в стоимости проезда на коммерческом транспорте и троллейбусах. Единственный «самоокупаемый маршрут, проходящий по центру города, дублируется всеми городскими и пригородными маршрутками, соответственно также приходится «делить» пассажиров».

Напомним, что 6 марта МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» сократило количество троллейбусов, выходящих в рейс в ночное время (после 22 часов): в будние дни отменено 37 рейсов (было 69 троллейбусов — стал 61), в выходные — 40 рейсов (вместо 49 троллейбусов выходят в рейс 20). Как поясняли в мэрии города, решение принято «по результатам обследования пассажиропотока в целях оптимизации деятельности предприятия». По расчётам, предпринимаемые меры позволят предприятию сэкономить около 14 млн рублей в год. В планах — сокращение автобусов малой вместимости и оптимизация пригородной маршрутной сети.

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