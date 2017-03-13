Ростов-на-Дону, 13 марта, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Строительство футбольной арены к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону выходит на финишную прямую. Как проинформировали ИА REGNUM в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития региона 13 марта, уже начата работа по благоустройству территории, на завершающей стадии — строительство билетных касс и контрольно-пропускного пункта.

Donland.ru Макет «Ростов Арены»

Главный спортивный объект ЧМ-2018 на Дону полностью оснащен инженерными коммуникациями. Теперь специалисты приступают к главному — созданию футбольного поля. Глава ведомства Николай Безуглов заверил, что газон будет соответствовать всем нормам и стандартам, ведь стелить газон будут англичане, имеющие опыт устройства футбольных полей на лучших европейских аренах. К работе специалисты и агрономы из туманного Альбиона приступят уже через неделю.

Укладывать поле на «Ростов Арене» начали в октябре прошлого года. Футбольное поле будет похоже на слоёный пирог. Первый слой, который лёг в основание арены, — бетонный.

Напомним, в марте 2015 года прорабатывался вопрос о возможности изготовления зеленого покрытия французской компанией «Лабоспорт-Интернейшнл». Отмечалось, что специалисты этой фирмы уже успели себя зарекомендовать с хорошей стороны. В частности, они принимали участие в подготовке олимпийских объектов, сертификации газонов на стадионах-участниках мундиаля в Бразилии. Также компания занималась созданием и сертификацией покрытий стадионов «Зенит» в Санкт-Петербурге и «Лужники» в Москве.

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Покрытие для стадионов к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону изготовят французы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение «Ростов Арены» на левом берегу реки Дон начали в 2013 году. Согласно проекту, окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года. Но рабочие, трудящиеся на объекте, набрали высокий темп.

Первыми на газон главного спортобъекта ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону должны выйти игроки сборной России. Первый футбольный матч может состояться уже в ноябре 2017 года. По мнению донского губернатора Василия Голубева, это поможет при необходимости скорректировать недочёты и избежать ошибок при проведении первенства планеты.

Футбольные баталии ЧМ-2018 «Ростов Арена» примет 17, 20, 23 и 26 июня, а также 2 июля.

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