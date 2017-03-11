Москва, 11 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Въездной туризм в Российскую Федерацию в прошлом году вырос на 7%. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии международной туристической выставки «Интурмаркет» в Москве.

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По его словам, странами-лидерами по числу туристов, приехавших в 2016 году в Россию, стали Иран (рост на 72%), Китай (12%), Корея (12%) и Индия (12%). Рост также показали европейские страны — Испания (12%), Италия (5%) и Франция (5%).

«Это говорит о том, что несмотря ни никакую пропагандистскую кампанию в отношении РФ, которая в последнее время разворачивается в западных СМИ, европейцы, люди всех стран, хотят приезжать в Россию», — говорит Мединский.

При этом министр культуры РФ добавил, что за минувшие двенадцать месяцев внутренний турпоток в РФ вырос на 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что событийный туризм набирает популярность в России и по всему миру. Он является эффективным инструментом привлечения туристов и драйвером развития туристских территорий.

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