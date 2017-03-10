Краснодар, 10 марта, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Стадион «Фишт», на котором в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а уже в 2017 году — Кубка Конфедерации, практически готов к приему спортсменов. Высокую готовность главного спортивного объекта к предстоящим соревнованиям мирового уровня отметил в ходе сегодняшней инспекции вице-премьер Виталий Мутко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 10 марта.

Sochiadm.ru Стадион «Фишт»

Заместитель председателя правительства РФ напомнил, что ввод в эксплуатацию объекта включает три этапа. Первый — строительный — уже завершен. Еще осталось два этапа, в частности, необходимо подключить все системы, в том числе и системы безопасности. Все работы должны быть завершены до 28 марта.

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Уже до середины марта, как заверил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, планируется получить паспорт безопасности стадиона, который станет юридическим подтверждением готовности объекта к проведению и матчей Кубка Конфедерации, и чемпионата мира в 2018 году.

Добавим, что к предстоящим соревнованиям готовится не только спортивная инфраструктура стадиона. Для Сочи дополнительно закупают пассажирские автобусы и 20 машин скорой помощи. Кроме того, уже в первом тестовом соревновании примут участие 250 волонтеров — край готовит их на базе Сочинского государственного университета. Помимо полиции и силовиков, безопасность во время матча будут обеспечивать 650 стюардов.

Помимо тестовой игры 28 марта на «Фиште» планируется проведение финала Кубка страны по футболу 2 мая. Кроме того, как добавил вице — премьер Виталий Мутко, рассматривается возможность организовать на стадионе еще один матч до Кубка Конфедераций.

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Также высокопоставленный гость заверил, что со стороны Российского Футбольного Союза стадион будет загружаться.

«Уже в следующем году в период сборов здесь будет устроен турнир, будем привозить сюда команды», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тестовый матч в Сочи состоится уже 28 марта. На поле стадиона «Фишт» встретятся сборные России и Бельгии. Продажа билетов на игру стартовала в первый день весны — 1 марта. На сегодня уже продано более 18 тысяч билетов.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Стадион «Фишт» примет шесть матчей мундиаля.