Проекты четырех из восьми площадок к ЧМ на Кубани одобрены госэкспертизой

Краснодар, , 16:26 — REGNUM В Краснодарском крае к чемпиону мира по футболу, матчи которого регион примет в 2018 году, будет организовано восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд мундиаля. Пять из них находятся в зоне ответственности края: по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. Такая информация, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кубани 13 февраля, была озвучена на сегодняшнем совещании, на котором обсуждались вопросы подготовки к проведению соревнования мирового уровня.

В настоящее время на тренировочной площадке в Краснодаре на стадионе «Кубань» реконструкция уже идет, она должна завершиться в ноябре 2017 года.

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В срок: Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи идёт по графику

По четырем площадкам в Анапе и Геленджике, как проинформировал руководитель Главного управления строительства Краснодарского края Геннадий Лях, разработана проектно-сметная документация и получена положительная госэкспертиза. Все они будут первой категории безопасности.

Уже завершена реконструкция стадиона «Фишт», получено заключения о соответствии по первому этапу. Второй этап, касающийся пуско-наладочных работ, должен быть завершен до 1 марта. После чего начнется подготовка стадиона к тестовым соревнованиям, а затем и проведению Кубка конфедераций.

Подробнее: Первые игроки ступили на поле преображающегося к ЧМ стадиона «Фишт» в СочиКак заверил вице-губернатор Николай Долуда, рисков не сдачи стадиона нет: «Работы идут согласно плану и графикам».

Также затронули на совещании и вопросы антитеррористической защищенности спортивных объектов. Отдельно шла речь о запрете продажи алкоголя в 500-метровой зоне от таких объектов. Соответствующие нормативно-правовые акты должны быть приняты в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Принимать матчи мундиалю будут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Сочи.

За год до мирового первенства город-курорт также примет Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Пробные игры на стадионе «Фишт» состоятся в марте и мае 2017 года.

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