Москва, 10 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что она никогда не утверждала и не имела в виду, что в опубликованных ИА REGNUM материалах белорусских авторов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, арестованных в декабре 2016 года в Белоруссии, использовалось слово «недонарод». Это означает, что суд ИА REGNUM к Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства завершится, поскольку права агентства ответчиками восстановлены.

Иван Шилов ИА REGNUM REGNUM

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«Ни Посол Российской Федерации в Белоруссии, ни МИД России, ни официальный представитель МИД России никогда не утверждали, что слово «недонарод» было использовано в материалах вышеупомянутых авторов, опубликованных агентством REGNUM», — заявила в ходе брифинга 10 марта Захарова.

Скришот страницы mid.ru Стенограмма брифинга официального представителя МИД России М.В.Захаровой. Москва, 10 марта 2017 года

Отметим, что ранее, 3 марта, в ходе заседания суда по иску ИА REGNUM к МИД РФ и Марии Захаровой юристы агентства заявили, что допускают возможность заключения мирового соглашения, если к нему будут основания.

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Напомним, что 27 декабря, на еженедельном брифинге в МИД РФ его официальный представитель Мария Захарова, комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, сказала:

«Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

В ИА REGNUM тогда заявили, что Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом.

В связи с чем агентство подало в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала соответчиком по делу ИА REGNUM. Соответствующее решение было принято судом в ходе предварительных слушаний, вопреки возражениям представителей МИД РФ.

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