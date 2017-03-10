Волгоград, 10 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Волгоградской области в текущем году поступить в колледжи, техникумы и профессиональные училища смогут 9648 абитуриентов. Именно такое количество бюджетных мест выделено для приема в ссузы. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете образования и науки 10 марта, средства на обучение выделит региональный бюджет.

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В ведомстве пояснили, что количество учебных мест по различным специальностям определено в соответствии с реальными потребностями рынка труда. Были опрошены ведущие предприятия и организации реального сектора экономики о том, какие специалисты и в каком количестве им требуются.

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В вузах и ссузах Волгоградской области сократилось число бюджетных мест

Для будущих работников машиностроительной отрасли выделено наибольшее количество бюджетных учебных мест — 1,2 тысячи. На втором месте в общем объеме контрольных цифр приема — сельское хозяйство (1060 бюджетных мест): предпочтение отдано трактористам-машинистам, механизаторам, направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

Также требуются региону и работники строительной отрасли. Для их подготовки выделено 906 бюджетных мест. Здесь самыми популярными стали мастера отделочных строительных работ, а также специалисты в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Особенностью приемной кампании 2017 года станет набор на новые специальности, по которым предприятия региона заявили потребность в кадрах. В частности, это «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Металлургия цветных металлов», «Лаборант-аналитик», «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию».

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году показатели по количеству бюджетных мест в ссузах несколько снизились, однако это коснулось не востребованных специальностей, таких как «Промышленная экология и биотехнология», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Технологии легкой промышленности», «Экономика и управление».

Всего в профессиональные образовательные организации и в вузы по программам среднего профессионального образования на бюджетной основе планировалось принять 10 280 человек, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. Это связанно с демографической ситуацией.