Брюссель, 10 марта, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Польша не намерена подписывать итоговые документы саммита Европейского союза в Брюсселе из-за переизбрания Дональда Туска председателем Европейского совета. Об этом, как передает НТВ, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло на пресс-конференции.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

«Я не буду принимать итогового документа этого саммита, — говорит премьер-министр Польши. — Это значит, что саммит нельзя будет считать состоявшимся…»

При этом Шидло добавила, что она готова бороться за «соблюдение правил», если 27 глав государств не в состоянии понять, что нельзя «идти на компромиссы за счет нарушения норм».

По ее мнению, Европейский союз, который перестал слышать государства и их граждан, находится в глубоком кризисе.

«ЕС находится в глубоком кризисе, — говорит Шидло. — Причина финансового, миграционного и других кризисов в ЕС заключается в том, что политики в Брюсселе перестали слышать государства и их граждан. Нужно ясно сказать, что нормы взаимного уважения и солидарности должны вернуться в ЕС, иначе Евросоюз будет погружаться в новые кризисы».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта 2017 г. Дональд Туск был переизбран на должность председателя Евросовета. За кандидатуру польского политика проголосовали 27 из 28 стран ЕС.

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