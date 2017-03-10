Якутск, 10 марта, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Из-за сложных погодных условий и поздно открытых зимников Якутия не успевает доставить жизнеобеспечивающие грузы в отдалённые населённые пункты республики. В целом по региону на это время в соответствии с планом уже должны были завезти 707,7 тыс. тонн (78% от всего необходимого запаса товаров и топлива), но пока доставлено 362 тыс. (51,2%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по организации и координации завоза грузов.

Pavlofox Топливо

Читайте также: Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз

С доставкой грузов в арктические районы Якутии ситуация сложнее — 38% от плана, или 77 тыс. тонн из 203,5 тыс.

Глава Якутии Егор Борисов назвал обеспечение запасов топлива на будущую зиму главной задачей. «Если для обеспечения этой стратегической задачи будет необходимо решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, оно будет принято», — подчеркнул он, рекомендовав консолидировать усилия по обеспечению населения необходимыми грузами.

Сегодня ситуация в целом стабилизирована, хотя все еще есть сложности в Среднеколымском и Верхоянском районах, также сообщили в пресс-службе правительства. Для ускорения доставки грузов власти региона, в том числе, намерены увеличить количество дорожной техники, на это будет выделено дополнительное финансирование.

Читайте также: Камчатка готовится к закрытию переправ: сотни жителей отрезаны от мира

Ранее отчисления из бюджета были увеличены на пробивку зимника до села Берёзовка в Среднеколымском районе республике, где сейчас из-за отсутствия возможности доставить топливо объявлен режим ЧС. Сегодня до села осталось менее 50 километров. Кроме того, продолжается расчистка автозимников до посёлков Черский, Андрюшкино и села Колымское.

Что касается продуктов, то «по состоянию на 6 марта при плане 5 027 тонн отгружено 1 573 тонн, доставлено 930,4 тонн», — цитирует пресс-служба Госсобрания Якутии заместителя председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова. По его словам, при этом жители северных районов предлагают расширить объём завозимых овощей, но это сделать невозможно без создания овощехранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за погодных условий в республике сложилась непростая ситуация с пробивкой автозимников: поздний ледостав создал дополнительные трудности с устройством ледовых переправ. Отсрочка открытия зимних дорог уже становилась в этом году причиной введения режима ЧС в Нижнеколымском и Усть-Янском районах Якутии.

Читайте также: «Ситуация критическая»: в 6 сёл Якутии не могут завезти топливо

Летом во время доставки грузов навигацией в республике также возникали проблемы из-за низкого уровня воды в верховьях реки Лена.

Читайте также: В Якутии не успевают осуществить Северный завоз: не доставлено 35% грузов